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У Львові вже проголосувало 77,5 тисяч виборців

Анастасія Мельник

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У Львові станом на 12 годину на виборчих дільницях явка виборців становить у середньому 13,4%, тобто 77 615 виборців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

 

Відтак явка виборців по районах виглядає наступним чином:

  • у Личаківському районі — 12,3% (10 124 особи) виборців;
  • у Залізничному районі — 16,2% (16 913 осіб) виборців;
  • у Сихівському районі — 16,3% (18 868 осіб) виборців;
  • у Галицькому районі — орієнтовно 12% (5 075 осіб) виборців;
  • у Франківському районі — 11,2% (12 500 осіб) виборців;
  • у Шевченківському районі — 11,5% (14 135 осіб) виборців.

Нагадаємо, у Львові всі виборчі дільниці відкрились вчасно. Правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечуватимуть 5 тисяч поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

Тим часом поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. А спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях.

Також Львівський портал опублікував пам’ятку виборця.

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