У Львові свій голос за новий парламент віддали 35,4% виборців

У Львові свій голос на дострокових парламентських вже віддали 35,4% виборців, тобто 204 347 виборців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Відтак явка виборців у Львові виглядає наступним чином:

у Личаківському районі — орієнтовно 31,5% (25978 осіб) виборців;

у Залізничному районі — орієнтовно 38,1% (39737 осіб) виборців;

у Сихівському районі — орієнтовно 38,6% (44503 особи) виборців;

у Галицькому районі — орієнтовно 34,3% (14712 осіб) виборців;

у Франківському районі — орієнтовно 33% (36514 осіб) виборців;

у Шевченківському районі — орієнтовно 34,9% (42 903 особи) виборців.

Нагадаємо, у Львові всі виборчі дільниці відкрились вчасно. Правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечуватимуть 5 тисяч поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

Тим часом поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. А спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях.

Також Львівський портал опублікував пам’ятку виборця.