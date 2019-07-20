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Львів'ян закликають долучитися до створення пивниці у Домі Франка. Які експонати шукають?

Наталя Дуляба

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У Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, що більш відомий як Дім Франка, працюють над відновленням пивниці. До цього можуть долучитися всі небайдужі львів’яни і подарувати музею господарський крам, який стане частиною експозиції. Про це своїй сторінці у Facebook повідомив директор Дому Франка Богдан Тихолоз, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив Богдан Тихолоз, у Домі Франка вже відновили кухню родини Каменяра, а тепер у планах – облаштування справжньої галицької пивниці.

«Який же правдивий галицький дім без пивниці? Як відомо, знаменита вілла на Софіївці має чудові підвали, де панство Франків тримало усяку всячину: дрова, вугілля, всілякий господарський та спортивний реманент, банки й слоїки з різними закрутками, вареннями й конфітюрами, бутлі з домашніми наливками, на які така щедра й вигадлива була пані Франкова, ба навіть кролів і курей! Тому ми просимо  поділитися з нами тим, що для вашого щоденного вжитку вже, може, й не надається, а нам дуже придасться у творенні нової екпозиції», – написав він.

Відтак для відновлення пивниці у музеї Франка шукають:

  • Стелажі (полиці).
  • На полицях – скляні вироби: бутлі для вина, настоянок; пляшки.
  • Плетені кошики для зберігання овочів та фруктів: картоплі, моркви, буряків, яблук, грушок.
  • Садовогосподарські знаряддя: граблі, мотика, лопата.
  • Дерев’яні ящики для зберігання вугілля, дрова.
  • Гасова лампа.
  • Дерев’яні діжки.
  • Корито (ночви) і дошка для ручного прання («маґлівниця»).
  • Клітка з сіном (для крілика).
  • Столярний реманент: пилка, молоток, рубанок, цвяхи.
  • Санчата.

Єдиною вимогою всіх перелічений речей є час їхнього виготовлення. Бажано – перша половини ХХ століття («австрійські» чи «польські» часи). За всіма деталями просять звертатися безпосередньо у музей (вул. Івана Франка, 150/152) або писати на сторінку Дому Франка у Facebook чи Богдана Тихолоза.

Додамо, що музей Івана Франка у Львові відкрили у 1940 році у будинку №150/152 на однойменній вулиці. У ньому протягом 1902-1916 років жив сам Каменяр зі сім’єю.

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