Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча гонка у самому розпалі: кандидати у народні депутати наввипередки роздають агітки та спілкуються з мешканцями свого округу. Відтак Львівський портал продовжує знайомити читачів із охочими отримати місце у Верховній Раді. Цього разу мова піде про 123 виборчий округ, який охоплює місто Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони. Тут серед охочих потрапити у новий парламент – народний депутат України, підприємці, медик, секретар-діловод та навіть працівник «Макдональдсу».

Тарас Батенко – 45 років, народний депутат України, член політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП». Однак у новий парламент йде як самовисуванець.

Тарас Батенко вже втретє балотується у Раду у виборчому 123 окрузі. Вперше свої сили тут випробував на виборах у 2012 році, однак тоді поступився членкині ВО «Батьківщина» Лідії Котеляк. На позачергових парламентських виборах у 2014 році Тарас Батенко здобув перемогу на окрузі і потрапив до парламенту від партії «Блок Петра Порошенка».

Слід також зазначити, що у 2015 році Тарас Батенко вийшов із фракції «БПП», а у 2016 році його обрали головою політичної ради партії «УКРОП».

Окрім цього, Тарас Батенко був депутатом Львівської обласної ради V та VI скликань. З 2005 по 2008 роки перебував на посаді заступника голови Львівської ОДА з політико-правових питань. А протягом 2003-2005 років був одним із керівників виборчого штабу Віктора Ющенка у Львівській області.

У своїй передвиборчій програмі Батенко акцентує увагу на мешканцях округу, у якому балотується до парламенту. Зокрема, обіцяє залучити кошти з державного бюджету, аби будувати і ремонтувати дороги, збільшити в населених пунктах округу кількість об’єктів соціальної інфраструктури. У пріоритеті тут – дитячі садочки.

Тарас Чолій – 41 рік, депутат Львівської міської ради, голова фракції Української Галицької Партії, безпартійний. До Верховної Ради Чолія висунула партія Святослава Вакарчука – «Голос».

Тарас Чолій до Верховної Ради балотується вперше, однак в політиці не новачок. У 2015 році він став депутатом Львівської міської ради від Української Галицької партії. Такого ж року намагався потрапити до Львівської обласної ради. З 2009 року до 2017-го був директором музею «Територія Терору» у Львові.

Кандидат у нардепи є засновником та головою «Західноукраїнського центру історичних досліджень», а також заступником голови ради та керівником проектів громадської організації «Українська Галицька Асамблея». Окрім цього, згідно із даними декларації Чолія, він є кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Студенець». Ця фірма займається вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

Тарас Чолій є членом постійної комісії із питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища міськради Львова. Неодноразово виступав проти незаконного будівництва у Львові.

Слід додати, що претендент на крісло у Раді є продюсером документальних фільмів «Золотий Вересень. Хроніка Галичини 1939–1941» та «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919–1939».

Чолій народився у селі Кореличі Перемишлянського району, проте живе у Львові. У передвиборчій програмі зазначає, що планує будувати суспільство, у якому людина буде абсолютною цінністю, та де пануватимуть зростання та розвиток.

Мирослава Бабінська – 57 років, провідний спеціаліст зі страхування ПрАТ «Страхова компанія «ТАС». До парламенту йде від Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Політична арена для неї вже є не є новизною. Кандидатка у нардепи є членом Всеукраїнського об’єднання «Свобода», а також є чинною депутаткою Львівської обласної ради від цієї ж політичної партії.

Згідно із даними Youcontrol, Мирослава Бабінська є керівником Золочівської районної організації політичної партії «За Україну!» у Львівській області та Товариства прихильників Золочівського замку.

Як пишуть ЗМІ, у березні цього року Бабінська заявляла про тиск силових структур на неї та спробу залякування її виборців.

Мирослава Бабінська проживає у Золочеві, своїм виборцям обіцяє позбавляти мандату народних депутатів України за кнопкодавство та прогули, створити українським заробітчанам умови для повернення на Батьківщину, скасувати недоторканність президента України, народних депутатів та суддів.

Олег Дуда – 42 роки, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичний центру, безпартійний. До парламенту висунутий від партії «Європейська Солідарність».

Олег Дуда – нове обличчя на політичній арені, адже до цих парламентських виборів жодного разу не посідав крісло ані в парламенті, ані в обласній чи міській радах. Кандидат у нардепи є головою Українського лікарського товариства у Львові та членом Громадської ради при Львівській ОДА та МОЗ України. Також Дуда був серед членів конкурсної комісії, яка обирала керівників закладів охорони здоров’я Львівщини.

Олег Дуда має вищу освіту, проживає у Львові. У передвиборчій програмі зосередив увагу на проблемах Золочівського, Миколаївського, Перемишлянського районів та міста Новий Розділ. Він обіцяє стимулювати підняття рівня медичної допомоги для мешканців округу до норми, запровадженої у ЄС, піднімати рівень освітніх послуг та покращувати транспортну інфраструктуру, зокрема, обіцяє ремонт доріг між населеними пунктами та районними центрами.

Сергій Дзядик – 36 років, помічник-консультант народного депутата України Віктора Кривенка. До парламенту йде від партії «Народний Рух України».

До Верховної Ради Сергій Дзядик балотується вперше. Кандидат у нардепи є заступником голови громадського формування «Народна самооборона Львівщини», керівником Львівської крайової організації політичної партії «Народний рух України» та молодіжної громадської організації «Молодість». Був депутатом Перемишлянської районної ради, однак склав повноваження та приступив до виконання обов’язків депутата в Бібрській ОТГ.

Цікаво, що Сергій Дзядик – співзасновник та голова Галицької Ліги КВК. Народився в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району, однак проживає у Львові.

Виборцям обіцяє: розвиток інфраструктури сільських населених пунктів та створення нових робочих місць на селі, відстоювання прав громадян на свободу і вільне віросповідання, рівний доступ усім до медичних послуг.

Роман Ясінський – 40 років, заступник Червоненського сільського голови Золочівського району. Безпартійний, до Верховної Ради йде як самовисуванець.

Потрапити до парламенту Ясінський намагається не вперше. У 2014 році у цьому ж окрузі його висувала «Радикальна партія Ляшка», проте згодом його кандидатуру відкликали через відповідне рішення з’їзду партії. Також із 2009 по 2011 роки Роман Ясінський працював у Львівській ОДА на посаді в.о. заступника начальника управління поліграфії та телерадіопростору. А з 2006 по 2009 роки був головою Золочівської районної громадської організації «Молодіжний Союз Наша Україна».

Зазначимо також, що Ясінський є керівником Львівського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Наразі він проживає у Львові.

У передвиборчій програмі акцентує увагу на виборцях свого округу. Зокрема, обіцяє підтримувати громаду Золочівщини, Перемишлянщини, Миколаївщини, Нового Роздолу, Тростянецької, Розвадівської та Бібрської ОТГ у Верховній Раді та забезпечуватиму право на їхній стабільний розвиток.

Олександр Сорока – 35 років, підприємець. Є членом партії «УДАР Віталія Кличка», однак до парламенту йде як самовисуванець.

Сорока балотується до Верховної Ради вперше. З 2006 по 2010 роки був депутатом Брюховицької селищної ради. У 2018-му став депутатом Бібрської об’єднаної територіальної громади від Аграрної партії України. Був активним учасником Революції Гідності.

Згідно із даними Youcontrol, Олександр Сорока є членом фермерського господарства «Агромакс 1», яке займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Власником цього господарства є дружина кандидата у нардепи Наталія Сорока.

Олександр Сорока проживає в Перемишлянах, має вищу освіту. Якщо ж стане народним депутатом, то обіцяє підтримувати мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, цін на енергоносії, поліпшувати інвестиційний клімат, створювати нові робочі місця та неухильно підтримувати курс України до інтеграції в НАТО та ЄС.

Андрій Ляхович – 45 років, безпартійний, директор ТОВ «Демайнінг тім фром Юкрейн», що займається збором небезпечних відходів. До нового парламенту йде як самовисуванець.

У Верховну Раду Ляхович балотується вперше. У 2003 році здобув військове звання майора. Також у 2014 році очолював Львівський батальйон територіальної оборони. Кандидат у нардепи є керівником громадської організації «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО».

Підприємство «Демайнінг тім фром Юкрейн», директором якого є Андрій Ляхович, уклало меморандум з Міністерство оборони України, у якому декларується діяльність із розмінування території на сході України.

Андрій Ляхович народився у Старосамбірському районі, однак проживає у смт Розділ Миколаївського району, має вищу освіту. Своїм виборцям обіцяє відміну обов’язкового призову та встановлення контрактної служби, зменшення податкової ставки на малий та середній бізнес, створення нових робочих місць. Серед інших кроків, які планує здійснити, якщо стане нардепом, – розвиток спортивно-патріотичного виховання молоді, будівництво, реконструкція та ремонт доріг.

Роман Ольшанецький – 31 рік, тимчасово не працює. До парламенту висунутий партією «Разом сила».

Роман Ольшанецький є керівником місцевого осередку ГО «АвтоЄвросила». Кандидат у нардепи проживає в Новому Роздолі, має вищу освіту. Якщо потрапить до парламенту, то обіцяє надати можливість кожній українській родині володіти безпечним та доступним автомобілем, відмінивши акциз.

Крім цього він пропонує спростити процедуру отримання та забезпечення пільг і субсидій для найменш захищених верств населення, збільшити розмір соціальних виплат для багатодітних сімей, одиноких матерів, людей з інвалідністю тощо.

Ігор Паук – 29 років, працівник закладу ресторанного господарства, підприємство «Макдональдс Юкрейн ЛТД». До Верховної Ради хоче потрапити як самовисуванець.

Він – наймолодший кандидат у народні депутати у 123 окрузі. Ігор Паук є членом «Радикальної партії Олега Ляшка». Інформації про цього кандидата є досить мало. Відомо, що він народився в селі Новосілки-Опарські Миколаївського району, де і зараз проживає.

Молодий кандидат у нардепи обіцяє підтримати закон про зняття депутатської недоторканності, встановити рівень комунальних платежів для малозабезпечених сімей на рівні 15% від доходу, розвивати українську мову, культуру та національні традиції.

Наталія Квасецька – 41 рік, секретар-діловод у Золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Безпартійна, однак до Верховної Ради йде від партії «Слуга народу».

Наталія Квасецька народилася у Золочеві, де і зараз проживає. Має професійно-технічну освіту.

Кандидатка у нардепи обіцяє робити усе від неї залежне для покращення життя та добробуту мешканців Золочівського, Перемишлянського, Миколаївського районів та міста Новий Розділ. Серед обіцянок Квасецької – сприяння у створені позитивного економічного клімату для розвитку малого бізнесу, залучення інвесторів для будівництва нових підприємств, створення нових робочих місць із європейськими умовами праці і відповідною заробітною платою.

Андрій Бас – 42 роки, підприємець. У Верховну Раду балотується від політичної партії «Сила і честь».

Інформації про Андрія Баса є небагато. Відомо, що він народився у Львові, однак нині проживає у Новому Роздолі. Згідно із даними Youcontrol кандидат у нардепи веде підприємницьку діяльність у сфері мобільного харчування.

Головна ідея, з якою Бас йде на вибори, – це народовладдя. У своїй передвиборчій програмі обіцяє захищати українську землю, мову, віру та свободу, впроваджувати зміни, які зроблять можливим членство України в НАТО і ЄС.

Фото: Facebook-сторінка кандидатів у нардепи