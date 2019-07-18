Вбивство 5-річного Кирила: суд взяв під варту третього підозрюваного

Голосіївський суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. Як з’ясувалось, третій підозрюваний – Дмитро Кривошей. Про це із зали суду повідомляє журналіст Insider.

На засіданні прокурори просили суд арештувати підозрюваного. Адвокат підозрюваного наголосив, що Кривошей не має уявлення про те, де перебуває зброя.

«Я була присутня на слідчому експерименті, де Кривошей чітко казав, що він безробітний», – сказала потерпіла в суді.

«Я дійсно стріляв, два постріли здійснював, але стріляв в столбову частину, де поле. Я не спричиняв нікому шкоди. Я прошу вас не брати мене під варту. Адже я дійсно працюю увесь тиждень», – сказав сам Кривошей.

Прокурор пояснив, чому кваліфікація злочину хуліганство, а не вбивство.

«Якщо він каже, що зробив декілька пострілів в опору. Орган досудового розслідування стверджує, що це було саме хуліганство. Зброю на теперішній час не знайдено, але всі заходи проводяться. На те, що Кривошей був у стані алкогольного сп’яніння вказують свідки. Кривошей є жителем села Циблі. Четверта особа, що була зі стрільцями, встановлена. Він не переховується», – сказав прокурор Вознесенський Михайло.

«Суд ухвалив клопотання про тримання під вартою задовольнити. Застосувати до Кривошея запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», – сказала суддя Чередниченко.

Нагадаємо, 31 травня нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця 4 червня суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.