Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралось 13 охочих зайняти місце у новому парламенті. Спробувати себе у ролі народного депутата тут хочуть не лише політики та бізнесмени, але й держслужбовці, комбат, освітянин, борець із лікарською халатністю та навіть співаки. Львівський портал дізнався більше кожного з них, проаналізував виборчі програми, тож пропонує досьє на всіх кандидатів округу.

Володимир Кулак – 45 років, безпартійний, самовисуванець.

Народився у селі Дубравка Жидачівського району, а проживає у Тернополі. Нещодавно став радником голови Тернопільської ОДА з питань медицини (на громадських засадах).

Власне, цю посаду Володимир Кулак обійняв після того, як кілька років поспіль боровся з лікарською халатністю. У 2017 році його 12-річний син Роман помер у львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчик перебував у Жидачівській районній лікарні, де йому ніяк не могли поставити діагноз. У грудні 2017 року спецкомісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків із Жидачівщини спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Лікарі діагностували отруєння і тепловий удар, а насправді у хлопчика був заворот кишківника, тому у Львові медики не встигли його врятувати.

Володимир Кулак одним з перших в Україні домігся визнання лікарської помилки, успішне розслідування щодо неї у Міністерстві охорони здоров’я та в поліції, передачі кримінальної справи в суд. Крапку у цій справі суд ще не поставив, втім лікарям Юрію Михайлюку і Ганні Чущак оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медиком). Якщо вину медиків доведуть, їм може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Нещодавно Володимир Кулак отримав подяку від уряду України «за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку галузі охорони здоров’я».

Участь у політичних перегонах Кулак бере не вперше. На виборах у 2010 році він балотувався у Тернопільську міську раду від «Нашої України», у 2015-му – від партії «Громадянська позиція». Проте депутатом так і не став.

У своїй передвиборчій програмі кандидат у нардепи наголошує, що йде у Верховну Раду, аби домогтися якісної і відповідальної медицини, а також щоб «побудувати Україну, про яку мріяв» його покійний син. Володимир Кулак хоче нижчих тарифів, відремонтованих доріг у селах, повернути заробітчан додому, заборонити масову рубку лісів, поліпшити інфраструктуру для людей з особливими потребами. При цьому він відстоює курс України в ЄС та НАТО.

Володимир Гаврон – 42 роки, безпартійний, проте у Верховну Раду України йде від партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Володимир Гаврон є депутатом Жидачівської райради від Української Галицької Партії. У парламент балотується вперше, втім окрім Жидачівської райради, встиг побути депутатом міськради Жидачева від партії Віктора Ющенка «Наша Україна». Цей період свого життя сам Гаврон потім назвав «повним розчаруванням».

Кандидат у нардепи займається аграрним бізнесом, є співзасновником Центру підтримки фермерства. Він також відомий своєю волонтерською діяльністю, возив допомогу українським військовим на Донбас.

Вололимир Гаврон – керівник Жидачівської районної громадської організації «Народна самооборона», співзасновник історично-пошукового клубу «Галіція» та ГО «Народний легіон», яка організовує для молоді військові вишколи. Також майбутній нардеп є краєзнавцем й учасником товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».

Нещодавно Гаврона звинуватили у шахрайстві під час організації допомоги учасникам АТО. Через це Святослава Вакарчука навіть закликали зняти кандидатуру Володимира Гаврона з виборів.

У своїй передвиборчій програмі окреслив напрямки роботи як на загальноукраїнському рівні, так і на рівні округу. Так, Володимир Гаврон хоче виграти війну на Донбасі, посилити боєздатність української армії, зробити державний і місцеві бюджети прозорими й завершити медичну реформу. Натомість своїм виборцям обіцяє розвивати мале підприємництво, сприяти фермерам в отриманні дотацій, владнати сміттєві проблеми округу, ремонтувати дороги та облаштовувати вуличне освітлення.

Василь Загородний – 39 років, член Аграрної партії України, проте у парламент йде як самовисуванець.

Підприємець, співзасновник сільськогосподарського кооперативу «Агровиріб», яке займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Василь Загородний також є співвласником будівельної компанії «Градобуд-Престиж», яка упродовж 2018 року виграла державних тендерів майже на 52 мільйони гривень. Так, торік фірма виграла тендери на будівництво амбулаторій у кількох селах Львівщини. А нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував «Градобуд-престиж» через «спотворення результатів тендерів» і заборонив брати участь у торгах на три роки. Як пишуть «Наші гроші», згадана компанія Загородного разом із друзями «розпиляла» більше 117 мільйонів гривень на реконструкції теплиць у Брюховичах та на будівництві очисних споруд у Червонограді.

Також Василь Загородний є одним зі засновників Західноукраїнського антикорупційного об’єднання. До речі, Володимир Сех, співзасновник цієї громадської організації, є пов’язаний із компанією «Хосаро», із якою «Градобуд-престиж» часто конкурує у тендерах.

Цікавим у біографії Загородного є й той факт, що у 2012 році він балотувався у Верховну Раду від Партії регіонів, однак отримати депутатський мандат так і не зміг.

Народився Василь Задорожний на Тернопільщині, а живе у селі Загірне Стрийського району. Має професійно-технічну освіту. У своїй програмі стверджує, що «щиро бажає змін для України». Тому якщо стане нардепом, хоче сформувати армію за стандартами НАТО, розвивати місцеве самоврядування, зменшити податки, відкривати нові дитсадки, зупинити вирубку лісів тощо. Виборцям 126 округу Задорожний обіцяє залучити іноземні інвестиції, сприяти розвитку соціальних підприємств і фермерських господарств, будувати нові туристичні об’єкти.

Андрій Гергерт – 41 рік, член ВО «Свобода», на вибори висунутий цією ж політсилою.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими на сайті ЦВК, кандидат у нардепи є тимчасово безробітним. Зараз живе у селі Ілів Миколаївського району. За освітою – лікар-ветеринар.

Андрій Гергерт був учасником Революції Гідності, після завершення якої пішов воювати на Донбас добровольцем. Згодом став комбатом Української добровольчої армії (позивний – Червень). У 2016 році отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України.

З 1999 по 2001 роки Гергерт був членом УНА-УНСО. Восени минулого року разом зі співачкою Анастасією Приходько заснував рух «Вимагаю змін», який згодом мав перерости у політичний проект.

До Верховної Ради Андрій Гергерт балотується уже вдруге. Спершу потрапити до парламенту він намагався у 2014 році теж від 126 округу.

У своїй програмі Гергерт каже, що йде у нардепи, аби зламати олігархічну модель, а натомість побудувати «національну державу, базовану на народовладді». Серед своїх першочергових дій він визначив зупинення російської агресії, захист прав громадян, оптимізація держапарату, реформи у соцполітиці та гуманітарній сфері і, звісно, розвиток виборчого округу. Тут Андрій Гергерт обіцяє збудувати сміттєпереробний завод, впровадити програми енергозбереження та економії природних ресурсів у селах, підтримувати фермерів тощо.

Олег Турко – 52 роки, безпартійний, самовисуванець.

(На фото Олег Турко – крайній ліворуч)

Співак та музикант, більш відомий як Лесик, колишній учасник та співзасновник гурту «DZIDZIO». У 2016 році він покинув групу, продавши свою частку у проекті. Людину, яка її викупила, сам DZIDZIO (Михайло Хома) згодом звинуватив у нападі на нього.

Вихід Олега Турка зі складу гурту не обійшовся без скандалу ще й тому, що він і DZIDZIO не могли поділити репертуар, тож тривалий час між ними була судова тяганина.

Наприкінці 80-х Турко був лідером рок-гурту «Форте», який заснували у Львові. Одним із його вокалістів свого часу також був Кузьма Скрябін. Також Олег Турко у 1996 році заснував благодійний фонд сприяння творчій молоді «Молода Галичина», керівником якого є й дотепер.

Досвіду на політичній арені як такого кандидат у нардепи не має. Олег Турко вважає, що у новий парламент мають прийти справжні патріоти, які перетворять його у «надійний щит української державності». У своїй передвиборчій програмі зосереджується на розвитку сіл, збільшенні робочих місць, підтримці армії, добровольчих формувань. Також майбутній нардеп хоче забезпечити лікарні й навчальні заклади сучасним обладнанням, розбудовувати дороги.

Олег Канівець – 56 років, член партії «Громадянська позиція», від якої й балотується у новий парламент.

Позиціонує себе як голову благодійного фонду «Добре серце», проте має чималий досвід політика. У 1990 році Канівець був одним із засновників Української християнсько-демократичної партії. Вперше став депутатом у 2002 році, пройшовши у Львівську облраду від партії Віктора Ющенка «Наша Україна». Згодом очолював Помаранчевий штаб Стрийського та Жидачівського районів. За час каденції у Львівській облраді встиг перейти й очолити фракцію «Батьківщини».

У Верховну Раду України Олег Канівець намагається потрапити не вперше. У 1998 році йшов від блоку партій «Вперед, Україно», а в 2012-му таки став нардепом від «Батьківщини», вигравши вибори на 126 окрузі. Проте вже через рік зі скандалом вийшов із фракції через цькування. Після цього Канівець долучився до партії «Громадянська позиція».

Олег Канівець також тривалий час займається бізнесом. На початку 2000-х очолював «Радехівцукор», протягом 2009-2012 років – ЗАТ «Укрнафтобуріння». Згідно з даними YouControl, кандидат у нардепи є співвласником фірми «Вестват», що виготовляє електричне устаткування, будівельної компанії «Укртехнобудінвест», рекрутингової компанії «Ост-вест», підприємств, які виробляють електроенергію, тощо.

Як писав Львівський портал раніше, політична діяльність Олега Канівця на Львівщині не обходилась без скандалів. У 2005-му на нього чинили замах, а в 2011 році тодішній очільник Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запропонував Канівцю співфінансувати відкриття «Арени-Львів» в обмін на сприяння у парламентській кампанії-2012.

Майбутній народний депутат планує підтримувати вступ України до НАТО, боротися з корупцією, забезпечити справедливий суд, підтримати закони про імпічмент президента, про обмеження депутатської недоторканості, недоторканості суддів та закон про відкликання народного депутата за невиконання своїх зобов’язань. Водночас виборцям 126 округу Олег Канівець обіцяє залучити інвестиції, створити нові робочі місця, розвивати транспортну інфраструктуру, вирішити проблему з вивезенням сміття та ремонтом очисних споруд.

Андрій Кіт – 47 років, безпартійний, самовисуванець.

Чинний народний депутат від Блоку Петра Порошенка. Член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Раніше ЗМІ припускали, що, перебуваючи у цьому комітеті, Кіт може мати конфлікт інтересів.

Політична кар’єра Андрія Кота стартувала у 2010 році. Тоді він став депутатом Львівської облради від партії «Сильна Україна» (її у цей час очолював Сергій Тігіпко, з 2012 року партія саморозпустилась). До парламенту Кіт вперше балотувався на виборах-2012 від партії УДАР. Потрапити у Верховну Раду йому вдалося лише у 2014 році від БПП.

Загалом Андрія Кота можна назвати досить сумлінним депутатом, адже за час своєї каденції прогуляв лише 17% сесій Верховної Ради, на розгляд подав більше пів сотні законопроєктів. Втім водночас рух «Чесно» назвав його кнопкодавом.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl, Андрій Кіт є фізичною особою-підприємцем та володіє підприємством «Добряніка», яке займається вантажним транспортом. Натомість його дружина, як раніше писала УП, володіла частками чотирьох компаній.

Політик йде у новий парламент, щоб «творити добро», принаймні так сказано у його передвиборчій програмі. Він планує боротися з корупцією, відстоювати вступ України в НАТО, збільшити зарплати, домогтися справедливих тарифів на комунальні послуги, а також відновити ядерний статус держави. Окремий акцент Андрій Кіт ставить на розвиток Стрия. Зокрема, кандидат у нардепи хоче створити міжнародний транспортний хаб на базі аеропорту «Грабовець» і залучити туди лоукости, а також відновити інфраструктуру міста, розвивати місцеву економіку.

Ростислав Кушина – 32 роки, безпартійний, самовисуванець.

Співак, заслужений артист естрадного мистецтва України, виконавець класичної та популярної музики. Учасник першого сезону «Голос країни» та телепроєкту «Битва хорів». У 2013 році у Лондоні отримав Першу премію вокалістів при патронаті королівського дому.

Народився і живе Ростислав Кушина у Моршині. Веде активну співочу діяльність, в тому числі проводить і благодійні концерти, виступав на Донбасі, зокрема в Авдіївці та Станиці Луганській. Варто зазначити, що Кушину як кандидата у нардепи підтримав Народний артист України Іван Попович.

Про політичні погляди чи вподобання співака практично нічого невідомо. В одному з останніх інтерв’ю Ростислав Кушина заявляв, що підтримує українську мову та введення квот на україномовну продукцію на радіо і телебаченні.

У своїй передвиборчій програмі майбутній парламентар стверджує, що хоче «зміцнити культуру та традиції громади і країни в цілому». Він підтримує вступ України в НАТО і ЄС, перекваліфікацію війська за стандартами НАТО і легалізацію зброї. Ростислав Кушина хоче відновлювати дороги у гірських територіях, карати за самовільну рубку дерев, впроваджувати неформальну освіту в і закладах культури. Пропонує ввести страхову медицину, а кошти, які виділяють із держбюджету на фінансування політичних партій, віддати малозабезпеченим сім’ям та учасникам АТО.

Мар’ян Калин – 44 роки, член Народного руху України, участь у парламентських виборах бере від цієї ж партії.

Заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Відстоює права освітян на Львівщині, зокрема щодо виплати заборгованих зарплат. У 2014 році Калин був одним із противників законопроєкту Мінфіну, який передбачав збільшення вчительського навантаження та ручне регулювання виплат.

Мар’ян Калин вперше балотується у Верховну Раду, однак досвід у виборчих гонках уже має. Так, у 2015 році під час місцевих виборів йшов у Львівську обласну раду від Народного руху України, проте депутатом так і не став. Також був помічником депутатів облради Ольги Грицик (Народний рух) та Олега Мохнацького («Батьківщина»).

Кандидат у нардепи народився у селі Монастирець Жидачівського району, зараз живе у Львові. Потрапити у парламент хоче, щоби «сформувати націю громадян, які матимуть гідність, міць і добробут». Відтак Мар’ян Калин акцентує увагу на освіті, яка має стати проривом в економічному розвитку держави, на армії та українській культурі. Він обіцяє розвивати села і створювати у них нові робочі місця, продовжувати реформу децентралізації, викорінити корупцію, скасувати збільшення пенсійного віку жінкам, підняти зарплату працівникам бюджетних установ тощо.

Володимир Наконечний – 37 років, безпартійний, однак у Раду йде від президентської партії «Слуга народу».

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, політичний експерт. Народився і живе у Трускавці.

Якихось більших деталей з біографії Володимира Наконечного віднайти не вдалося. Згідно з даними YouControl, він або людина з таким же ім’ям є співвласником фірми «Кардіф», «Ратіо деціденді» та керівником компаній «Фіркрофт Україна» і «Джіес іендсі Україна».

До Верховної Ради Наконечний балотується вперше. Як й інші «слуги народу», йде в парламент, щоб «докорінно змінити стару систему влади». Зокрема, скасувати недоторканність нардепів, спростити процедуру імпічменту президента, запровадити механізм відкликання депутатів усіх рівнів, притягувати чиновників до відповідальності за незаконне збагачення та дати можливість українцям впливати на рішення влади через референдуми й опитування.

Своїм виборцям Володимир Наконечний обіцяє посилити відповідальність за незаконну рубку лісів та грубі порушення під час поводження з відходами, поліпшити інфраструктуру округу, зменшити вартість розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Олег Филик – 39 років, безпартійний, самовисуванець.

Народився і живе у Стрию, за освітою – юрист. На сайті ЦВК вказано, що Олег Филик працює у телерадіокомпанії «Лан». Втім водночас він ще має власне юридичне бюро «Верум», є співзасновником Асоціації журналістів Стрийщини «Дім незалежності» і ГО «Громадське телебачення Галичини».

За депутатське крісло Олег Филик бореться уже не вперше. Зараз він є чинним депутатом Стрийської міської ради від партії «Народний контроль», у 2015 році також балотувався у Львівську обласну раду від цієї ж політсили. Филик встиг попрацювати ще й помічником депутата Львівської обласної ради Зеновія Карпінського, який згідно з YouControl, є бенефіціаром телерадіокомпанії «Лан».

У своїй декларації за 2018 рік кандидат у нардепи вказав новопридбану квартиру у Стрию, нежитлове приміщення та Volkswagen Transporter 2012 року випуску.

Олег Филик у своїй програмі зазначає, що хоче розвивати виборчий округ. Зокрема, він пропонує визначити відсоток з державних податків, який скеровуватимуть у громади, ввести безвідсоткові довготермінові кредити для розвитку підприємництва у селах. Також майбутній парламентар обіцяє підтримувати малий і середній бізнес, забезпечити молодь роботою, спростити систему оподаткування, підтримувати українську мову як єдину державну тощо.

Євгеній Гірник – 32 роки, безпартійний, самовисуванець.

Народився у селі Нижня Стинава Стрийського району, втім мешкає у Києві. Фізична особа-підприємець. Має дві вищі освіти: економічну та юридичну. Євгеній Гірник зараз навчається на аспірантурі, за сумісництвом працює ще й молодшим науковим співробітником Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Кандидат у нардепи має непоганий досвід чиновницької роботи: з 2009 по 2016 роки працював у Державному управлінні справами Президента України. У Верховну Раду балотується вперше.

У своїй передвиборчій програмі Гірник пише, що йде у парламент, аби забезпечити комфорт, добробут і безпеку кожному українцю. У роботі визначив такі пріоритети: створення нових робочих місць, подолання корупції, вступ України в НАТО, повернення анексованих і окупованих територій, розбудова доріг, розвиток якісної освіти, збереження Карпат тощо.

Ірина Карпінська – 35 років, членкиня Української партії, яка й висунула її кандидатом у народні депутати.

Інформації про Ірину Карпінську є небагато. Відомо, що вона народилася у Моршині, зараз живе у Стрию. Має вищу освіту і з кінця 2018 року працює в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України головним спеціалістом відділу моніторингу проектів державних інвестицій та МТД.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ірина Карпінська або ж людина з таким ім’ям є співвласницею фірми «Тегош», яка торгує паливом, і членом ГО «Інтелект нації». Також вона раніше мала стосунок до моршинської міської організації ВО «Свобода».

У Верховну Раду балотується вперше. У своїй програмі говорить про те, що хоче створювати нові робочі місця, зменшити податки, боротися з корупцією, стабілізувати гривню, провести децентралізацію правоохоронних органів та навіть заборонити ввезення і виготовлення в Україні ГМО-продукти. Натомість для свого округу обіцяє залучення інвестицій, розвиток туризму та повернення Моршину слави всеукраїнської оздоровниці.

Фото: tenews, glavred, telekritikа, УГП, Слуга народу, соцмережі.