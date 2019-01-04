Смерть 12-річного хлопчика через помилку медиків? Нині суд обере запобіжний захід медикам Жидачівської лікарні

Сьогодні Галицький районний суд Львова обиратиме запобіжний захід, а також прийматиме рішення про відсторонення від виконання обов’язків щодо двох лікарів Жидачівської районної лікарні, які підозрюються у смерті 12-річного Романа Кулака. Про це на своїй сторінці у Facebook написала юрист, громадська активістка Галина Янко.

Як поінформувала Галина Янко, судове засідання має розпочинається об 11.00 4 січня.

«Обиратимуться міри запобіжних заходів та відсторонення від виконання обов’язків щодо двох лікарів Жидачівської районної лікарні, які підозрюються у смерті Романа Кулака, хлопчика, якого вони лікували невідомо від чого, а реально в дитини був заворот кишок. Дитина пережила страшні муки і померла», – написала вона.

Нагадаємо, 27 червня 2018 року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до смерті 12-річного тернополянина.

Також ми інформували про те, що Президент України Петро Порошенко позбавив державної стипендії головного лікаря Жидачівської районної центральної лікарні у Львівська області Богдана Бойчука.

Додамо, що нещодавно у Жидачівській лікарні під час пологів померла жінка. Прокурор Львівщини Юрій Квятківський переконаний, що медики намагалися приховати від правоохоронців цей факт.