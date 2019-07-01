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«Вакарчука просять зняти кандидата від «Голосу» по 126-му округу (відео)

Омелян Шевчук

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Депутат Жидачівської міськради, член «Самооборони» Володимир Шепетяк закликає лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука зняти свого кандидата по 126-му округу Володимира Гаврона, якого підозрюють у шахрайстві під час допомоги АТО.

 

«Шановний пане Вакарчук, ця людина – не є достойною і не має права балотуватися у депутати Верховної Ради. Ви заявляли, що у Вас партія нова з новими обличчями. Він до того поміняв не одну партію», – заявив у відеозверненні до лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука депутат Жидачівської міськради, член «Самооборони» Володимир Шепетяк.

Як стверджує Володимир Шепетяк, кандидат від «Голосу» у виборчому окрузі № 126 Володимир Гаврон, в часи свого волонтерства робив маніпуляції з бронежилетами, відмовлявся надавати звіти про зібрані кошти.

«До цієї людини є дуже багато питань зі сторони «Самооборони», зі сторони людей, які воювали на фронті, і від волонтерів, які допомагали цим людям», – каже у відеозверненні Володимир Шепетяк.

«Не хотілося б, щоб такі люди були у Вашій команді і, не дай Бог, стали депутатами», – звертається Шепетяк до Вакарчука, просячи того переглянути рішення партії про балотування Гаврона.

Додамо, що це не єдине звернення до лідера «Голосу» стосовно Володимира Гаврона, до якого в жидачівських активістів, волонтерів і бійців АТО є «дуже багато питань».

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