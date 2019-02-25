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У четвер Рада в другому читанні розгляне «мовний закон»

Соломія Головіна

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Верховна Рада у четвер планує розпочати розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову. Про це повідомив Голова ВР Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Укрінформ.

 

«У четвер, як ми і домовлялися, як тільки Комітет з питань культури підготує до другого читання законопроект про державну мову, ми перейдемо до його розгляду. І на сьогодні я можу сказати, що і комітет і юридичне управління вже завершили розгляд і підготували порівняльну таблицю. Я пропоную, щоб ми у четвер перейшли до блоку питань культури і в цьому блоці перейшли до розгляду питання про державну мову», – зазначив спікер.

При цьому Парубій прогнозує, що розгляд поправок до законопроекту може тривати близько тижня.

«Я усвідомлюю, що розгляд цього питання буде тривати певний час. Більш як 2,5 тисячі правок – це може тривати й тиждень, і 3-4 дні. Але вважаю, що ми цього тижня у четвер повинні розпочати його розгляд і продемонструвати бажання і волю парламенту щодо його розгляду», – наголосив Голова ВР.

Водночас Парубій сказав, що дуже важко передбачити як довго може тривати розгляд поправок, але при цьому висловив упевненість, що «український парламент має одним з головних обов’язків на цій сесії невідкладно розглянути закон про мову».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у жовтні 2018 року ухвалила в першому читанні законопроект №5670-д “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яким пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомляв Львівський портал, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».  Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову:  №5556, № 5669, № 5670,  №5670-д.

Раніше відомі українські письменники, митці та громадські діячі закликали нардепів підтримати законопроект про мови  №5556. Документ підписали 149 осіб, серед них: Іван Дзюба, Олександр Афонін, Іван Вакарчук, Ігор Калинець, Ольга Сумська, Наталя Сумська, Степан Хмара, Ігор Юхновський, Володимир Яворівський.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».

 

 

 

 

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