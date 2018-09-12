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Яворівська РДА отримала нового керівника

Вероніка Рой

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Президент України  Петро Порошенко видав розпорядження про призначення Ігоря Самардака головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області. Про це йдеться на сайті Глави держави.

 

«Призначити Самардака Ігоря Степановича головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попереднім керівником Яворівської РДА був Орест Хлян.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Самардака

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