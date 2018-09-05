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На Жовківщині виявили дві машини скинутого львівського сміття

Дарина Смеречанська

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Біля лісу в селі Погарисько Жовківського району виявили дві машини львівського сміття. Про це  повідомив депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський у Facebook.

 

Власне, про виявлене львівське сміття йому повідомив  голова Магерівської ОТГ Домінік Петро, який і викликав на місце поліцію. Ігор Муравський своєю чергою поінформував про інцидент Держекоінспекцію.

“На території Магерівської ОТГ біля лісу в с. Погарисько на відстані одного кілометра від траси Магерів – Рава-Руська виявлено дві машини львівського сміття , що підтверджується зошитами і чеками”, – написав він.

Фото: Facebook- сторінка Муравського

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