На Жовківщині виявили дві машини скинутого львівського сміття

Біля лісу в селі Погарисько Жовківського району виявили дві машини львівського сміття. Про це повідомив депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський у Facebook.

Власне, про виявлене львівське сміття йому повідомив голова Магерівської ОТГ Домінік Петро, який і викликав на місце поліцію. Ігор Муравський своєю чергою поінформував про інцидент Держекоінспекцію.

“На території Магерівської ОТГ біля лісу в с. Погарисько на відстані одного кілометра від траси Магерів – Рава-Руська виявлено дві машини львівського сміття , що підтверджується зошитами і чеками”, – написав він.

Фото: Facebook- сторінка Муравського