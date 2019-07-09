Нацрада пояснила, чому не може відібрати ліцензію у NewsОne

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення вважають, що рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення телеканалу NewsОne, який анонсував проведення телемосту з російським каналом «Россия-24», залежить від Ради національної безпеки та оборони України. Про це під час засідання 9 липня сказала заступник голови Нацради Уляна Фещук, повідомляє Укрінформ.

«Національна рада неодноразово зверталася до СБУ щодо порушень цим телеканалом чинного законодавства, зокрема після прийняття постанови Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року щодо застосування індивідуальних санкцій. В цей список були включені телеканал NewsОne і група телеканалів “112”, щодо яких, зокрема, передбачалася санкція анулювання ліцензії. Матеріали цієї постанови були передані РНБО, і на сьогодні це питання досі нею розглядається. Тому ми підтримуємо вчорашній заклик СБУ щодо термінового скликання РНБО для розгляду цього питання і вжиття відповідних санкцій. Всі попередні дії вже були здійснені. І фактично рішення за цим органом», – наголосила Уляна Фещук.

Вона зазначила також, що, на жаль, відповідно до статті 5 закону про телебачення і радіомовлення, Національна рада не має права втручатися у редакційну політику каналу та здійснювати будь-яку цензуру, невмотивоване втручання в діяльність телеканалу є порушенням норми закону.

«Ми обмежені нормою закону щодо застосування санкцій у вигляді оголошення попередження, штрафу та звернення до суду про анулювання строку дії ліцензії. Ми неодноразово застосовували санкції у вигляді оголошення попередження і штрафу до телеканалу NewsОne, проте порушення відбуваються знову, і тому сьогодні запропоновано провести ще одну перевірку цьому телеканалу», – додала Уляна Фещук.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно скандальний російський телеведучий Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» на телеканалі «Росія 1» анонсував на 12 липня телеміст між забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24» і телеканалом NewsOne.

На NewsOne заявили, що телеміст під назвою «Треба поговорити» стане «діалогом між народами України і Росії».

Однак, вже сьогодні, 8 липня, канал NewsOne заявив про те, що скасовує анонсований на 12 липня телеміст із забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24». Причиною цьому стали «погрози фізичної розправи», які нібито надходили телеканалу, журналістам та членам їхніх сімей.

Пізніше Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст «Треба поговорити» .

Нагадаємо, що власником телеканалу NewsOne є львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом та бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Також Козак недавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер у медіаактиві Тараса Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».