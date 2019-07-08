Кремлівські пропагандисти анонсували телеміст з каналом Медведчука

У неділю, 7 липня, в ефірі російського пропагандистського каналу «Росія24» ведучий програми «Вести недели» Дмитро Кисельов анонсував проведення двогодинного телемосту «Треба поговорити». Його планують провести 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, передає Львівський портал.

«Відверта розмова між простими людьми давно назріла», – заявив Дмитро Кисельов.

Ведучі від «Россия 24» – Марія Сіттель та Андрій Малахов, а від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

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Як повідомляв Львівський портал, Тарас Козак став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Відтак у медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Також нагадаємо, що громадсько-політична організація «Вільні люди» заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак».

У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про “фашизм і націонал-соціалізм” керівництва України та частини населення тощо.

Систематично вживалася така лексика: «уничтожение народа Украины», «мир не признает, что они агрессоры», «индульгенция на убивство», «главный агрессор на печерских холмах», «братоубийственная война» тощо.

Варто також додати, що уродженець Львова Тарас Козак став 10-м у передвиборчому списку “Опоблоку” на майбутніх парламентських виборах.