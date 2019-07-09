Нацрада прийде в гості з перевіркою на телеканал NewsОne

Нацрада телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії. За проєкт рішення про проведення позапланової перевірки каналу NewsОne члени Нацради проголосували одноголосно, повідомляє Укрінформ.

«Ми ініціюємо перевірку за статтями закону, за якими ми вже призначали цій компанії. Це означає, що якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі у відношенні окремих груп українського суспільства, де їх неодноразово учасники передач називають “фашистами”, це вже буде друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії», – підкреслив член Нацради Сергій Костинський.

Водночас він зазначив, що, на жаль, на сьогодні закон визначає дуже складну процедуру застосування будь-яких санкцій. Звернення до суду передбачає, що впродовж року телеканал може кілька разів порушувати одну й ту саму статтю закону і закон дозволяє це робити, зауважив член Нацради.

«Тобто, закон не дозволяє Національній раді оперативно анульовувати ліцензію. Навіть сама процедура анулювання ліцензії відбувається через суд. Ми готові пройти через цю процедуру. Саме тому проєкт рішення включає не тільки ті факти, які були зафіксовані попередньо, а й ті, що були зафіксовані 8 липня під час анонсів цього так званого телемосту, під час яких українців неодноразово називали «фашистами», – сказав Костинський

За його словами, це неприпустимо, і прийшов час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють інформаційно-психологічні операції проти Української держави, українського суспільства.

«Тому я буду просити колег підтримати цей проєкт рішення для того, щоб ми могли провести цю перевірку і застосувати жорсткі санкції по відношенню до телеканалу, який під час війни на Сході України, окупації Криму, змушує нас до діалогу з окупантом, який навіть і не думає піти з наших територій», – наголосив член Нацради.

Він додав, що «такого цинічного підходу не було під час жодної війни» і діалог може бути розпочатий тільки тоді, коли агресор вийде з території, яку він окупував.

«Національна рада має задіяти всі можливості для того, щоб зробити неможливими такі операції проти української державності», – сказав Костинський.

Як відомо, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою «Треба поговорити» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Россия 24». Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку «Россия 24» – Марія Сіттель і Андрій Малахов.

З огляду на це, ГПУ зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради.

Згодом все-таки з’явилась інформація про те, що його скасовано. Причиною цьому стали «погрози фізичної розправи», які нібито надходили телеканалу, журналістам та членам їхніх сімей.