Замах на держзраду: у NewsOne хочуть відібрати ліцензію 

Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст «Треба поговорити» з російським пропагандистським каналом «Россия 24». Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«У зв‘язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом, ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України», – зазначив Юрій Луценко.

За його словами, на допит викликані усі причетні: від власника каналу до ведучого, який оприлюднив анонс. Також готується подання до суду про арешт активів.

Пізніше генеральний прокурор повідомив, що СБУ та ГПУ здобули інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній – бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne та російського ПАТ « Промсвязьбанк», який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора.

«Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу», – йдеться у повідомленні.

Юрій Луценко зауважив: «Санкції передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно скандальний російський телеведучий Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» на телеканалі «Росія 1» анонсував на 12 липня телеміст між забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24» і телеканалом NewsOne.

На NewsOne заявили, що телеміст під назвою «Треба поговорити» стане «діалогом між народами України і Росії».

Однак, вже сьогодні, 8 липня, канал NewsOne заявив про те, що скасовує анонсований на 12 липня телеміст із забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24». Причиною цьому стали «погрози фізичної розправи», які нібито надходили телеканалу, журналістам та членам їхніх сімей.

Нагадаємо, що власником телеканалу NewsOne є львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом та бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Також Козак недавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер у медіаактиві Тараса Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».