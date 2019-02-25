Облрада запрошує Садового на сесію, щоб повернути під його «крило» опіку сміттям

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин запросив міського голову Львівської облради відвідати 12 березня сесійне засідання, на якому обласні обранці прийматимуть рішення про дострокове повернення Львівській міській раді «сміттєвих повноважень». Про це сьогодні, 25 лютого, він заявив під час апаратної наради у Львівській ОДА.

За його словами, на сесію обласної ради 12 березня виноситься проект рішення про внесення змін до рішення ЛОР, котре півтора роки тому врегулювало питання стосовно участі області у вивезенні сміття зі Львова.

Олександр Ганущин пояснив, чому обласна рада вирішила достроково з 1 квітня передати назад місту функції з управління сміттям, хоча мала зробити лише через чотири місяці.

«Попередньо проводив консультації з депутатськими фракціями. Я бачу настрій приймати таке рішення. Воно обґрунтоване тим, що Львівська міська рада явно не спішить в напрямку реальної роботи, міський голова, котрого обирали на цю посаду, зокрема для виконання повноважень, пов’язаних із вивезенням сміття, на весь світ розказує, що він це вже зробив. Тому, я думаю, нам треба скоротити термін рішення, яке було свого часу прийняте облрадою. Нагадую, мова йшла про 31 червня. Я чув, що міський голова повертається до Львова з виборчої відпустки, йому час займатися своїми повноваженнями, зокрема з 1 квітня займатися питаннями перевезенням, захоронення, тощо. Зрештою, львів’яни для цього його обирали», – пояснив голова облради.

Відтак звернувся до присутньої на апаратній нараді керуючої справами виконкому Львівської міської ради Марти Литвинюк з проханням передати Андрію Садовому, що його були б раді бачити на наступному сесійному засіданні Львівської облради, де розглядатимуть рішення про дострокове повернення сміттєвих повноважень місту:

«Я б попросив Марту Василівну передати міському голові, що ми би були дуже раді його бачити на комісіях з його аргументами по цьому питанні, а також, сподіваюсь, на самій сесії, де розглядатимуть це питання».

Нещодавно Львівський портал інформував, що на сайті Львівської обласної ради з’явився проект рішення, який стосується управління твердими побутовими відходами у Львові. Зокрема, ним передбачається з 1 квітня передати назад «сміттєві повноваження» керівництву міста.

Зауважимо, що договір про передачу міською радою Львова повноважень управлінням твердими побутовими відходами Львівській ОДА мав діяти до 30.06.2019 року.

Однак у опублікованому проекті рішення цей термін пропонують змінити іншою датою, а саме – 31.03.2019.