Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Серед теоретичних заходів – підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення у сфері поводження з ТПВ. І минулого, і цього року ми проводили низку уроків у школах та дошкільних навчальних закладах, де розповідали про необхідність сортування, правильного поводження з відходами. Крім того, коштом обласного природоохоронного фонду були виготовлені екологічні зошити, які роздали школярам. Окрім цього минулого року ми провели низку форумів, круглих столів, зокрема, за участі іноземних делегацій.Що стосується запровадження системи роздільного збору ТПВ у області, то вона налагоджена в 41 місті обласного та районного значення. Так, облаштовано 1804 контейнери для збору ПЕТ-пляшки. Цьогоріч ми плануємо забезпечити роздільний збір ще в трьох містах районного значення – Глинянах, Золочеві та Ходорові. Надалі маємо намір впроваджувати роздільний збір у селах…Важливим моментом є затвердження схем санітарної очистки. Цей документ дуже важливий для територій: там чітко розписано хто, коли і як має прибирати, куди це має вивозитися. Станом на сьогодні 94% населених пунктів області вже мають такі схеми, і ми щоквартально відслідковуємо, щоб вони дотримувалися графіків. Схеми санітарної очистки, правила благоустрою дають можливість притягувати до адміністративної відповідальності горе-перевізників, які не дотримуються вимог.Протягом 2018-го і з початку цього року в області ліквідували вже 124 несанкціоновані сміттєзвалища. На цей рік стоїть завдання ліквідувати ще 30. Відтак уже майже вийдемо на те, що таких великих стихійних сміттєзвалищ в області не буде в природі. Хоча ще два роки тому у нас їх було майже 500. Нині їхня кількість скорочується, менше виникають нові. Це так само є результатом виконання цієї Стратегії.– Стратегія передбачає розробку Регіонального плану управління відходами, однак через те, що Мінприроди не змогло вчасно забезпечити розроблення методичних рекомендацій, а вони були затверджені лише в першому кварталі цього року, тільки зараз маємо можливість на основі цієї методики братися за розробку нашого обласного Регіонального плану. Він подаватиметься на затвердження Мінприроди та сесії Львівської облради, далі під нього можна просити кошти.Зараз Львівщина разом зі ще двома областями включена в пілотний проект із залучення коштів міжнародного європейського гранту. Завдяки ньому і залученню їхніх фахівців ми в найближчий час приступимо до його розробки. Думаю, це питання двох-трьох місяців.