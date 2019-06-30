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Львів’янин Станіслав Горуна виборов «золото» з карате на Європейських іграх

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 30 червня, в останній день ІІ Європейських ігор 30-річний львівський каратист Станіслав Горуна здобув першість у куміте. Про це Львівському порталу повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

 

Станіслав Горуна у змаганнях куміте у ваговій категорії 75 кг впевнено здобув звання чемпіона і таким чином виборовши за сьогодні п’яте «золото» для збірної України.

Зазначимо, Горуна є чемпіоном Всесвітніх ігор 2017 року, взимку цього року він здобув «бронзу» на етапі Прем’єр-ліги у Парижі, а нещодавно отримав «золото» на престижному турнірі у Марокко.

Як повідомляв Львівський портал, Європейські ігри-2019 розпочались у Мінську 21 червня. Під час змагань львівські спортсмени спочатку здобули п’ять медалей: одну золоту, одну срібну та дві бронзові.

А сьогодні, 30 червня, в останній день Європейських ігор, «срібло» виграла львівська велосипедистка Олена Старікова. Відтак загалом представники Львівщини на цих спортивних змаганнях здобули сім нагород.

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце на Єворопейських іграх-2019. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

Фото: НОК України

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