Львівські спортсмени здобули п’ять медалей на Європейських іграх

Протягом 21-30 червня у Мінську тривають Європейські ігри-2019, під час яких львівські спортсмени вже здобули п’ять медалей. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Станом на сьогодні, 29 червня, у медальному заліку національна збірна команда України перебуває на четвертому місці. Львівські спортсмени поповнили скарбничку збірної п’ятьма нагородами.

Так, у вільній боротьбі спортсмени зі Львівщини вибороли чотири медалі: Юлія Ткач – «золото», Оксана Лівач і Юлія Хавалджи – «срібло», Алла Черкасова – «бронзу». Також бронзу здобув Павло Коростильов у кульовій стрільбі.

Нагадаємо, байдарочниці Марія Повх та Людмила Кукліновська принесли «золото» до скарбнички України під час Європрейських ігор-2019. Закриття змагань відбудеться у неділю, 30 червня.