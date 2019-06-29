ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські спортсмени здобули п’ять медалей на Європейських іграх

Наталя Дуляба

|

Протягом 21-30 червня у Мінську тривають Європейські ігри-2019, під час яких львівські спортсмени вже здобули п’ять медалей. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Станом на сьогодні, 29 червня, у медальному заліку національна збірна команда України перебуває на четвертому місці. Львівські спортсмени поповнили скарбничку збірної п’ятьма нагородами.

Так, у вільній боротьбі спортсмени зі Львівщини вибороли чотири медалі: Юлія Ткач – «золото», Оксана Лівач і Юлія Хавалджи – «срібло», Алла Черкасова – «бронзу». Також бронзу здобув Павло Коростильов у кульовій стрільбі.

Нагадаємо, байдарочниці Марія Повх та Людмила Кукліновська принесли «золото» до скарбнички України під час Європрейських ігор-2019. Закриття змагань відбудеться у неділю, 30 червня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...