ОСТАННІ НОВИНИ

Волкер про пропозицію Росії звільнити українських моряків: Це була пастка

Наталя Дуляба

|

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в’язниці, є образливою. Про це заявив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер у коментарі polygraph.info, пише УП.

 

«Волкер сказав, що російська “пропозиція” Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було жодних підстав для їхнього затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України», – йдеться в публікації.

«Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків… Це була пастка», – процитував сам Волкер назву статті на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв Львівський портал, раніше було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну санкційного механізму, а також дозволила Росії повернутися до роботи в Асамблеї без обмеження права голосу.

В цей же день, коли закінчувався термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення українських моряків, в Кремлі заявили, що питання про їхню долю знаходиться за межами юрисдикції трибуналу ООН.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту від російської сторони, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...