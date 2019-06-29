Волкер про пропозицію Росії звільнити українських моряків: Це була пастка

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в’язниці, є образливою. Про це заявив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер у коментарі polygraph.info, пише УП.

«Волкер сказав, що російська “пропозиція” Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було жодних підстав для їхнього затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України», – йдеться в публікації.

«Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків… Це була пастка», – процитував сам Волкер назву статті на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв Львівський портал, раніше було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну санкційного механізму, а також дозволила Росії повернутися до роботи в Асамблеї без обмеження права голосу.

В цей же день, коли закінчувався термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення українських моряків, в Кремлі заявили, що питання про їхню долю знаходиться за межами юрисдикції трибуналу ООН.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту від російської сторони, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.