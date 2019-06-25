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У липні біля Шевченківського гаю відкриють нову парковку

Анастасія Мельник

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У зоні головного входу до Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у липні відкриють парковку на 49 місць. Про це сьогодні, 25 червня, під час зустрічі із журналістами повідомив директор музею Роман Назаровець, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Роман Назаровець зауважив, що відкриття відбудеться на два місяці раніше за встановлений термін.

Зазначимо, що  безкоштовна стоянка запроектована для індивідуального транспорту та для туристичних автобусів, які приїздять для відвідин музею.

Облаштовують стоянку у рамках реалізації Стратегії розвитку Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького до 2027 року.

Нагадаємо, що будівельні роботи зі спорудження автомобільної стоянки біля Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького розпочалися 14 травня 2018 року.

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