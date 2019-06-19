В неділю у Львові відбудеться фестиваль для людей з особливими потребами

Уже цієї неділі, 23 червня, з 14.00 до 21.30 год. біля Порохової вежі втретє відбудеться фестиваль «Ковчег дружби». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Фестиваль «Ковчег дружби» — про прийняття, толерантність, взаємопідтримку і дружбу в житті кожної людини. Уся ідея фестивалю почалася з маленької іскорки — бажання розказати про людей з розумовою неповносправністю, з якими ми щодня працюємо на програмах організації, яких вчимо, і від яких чимало вчимось. Наша велика ціль — прийняття цінності кожної людини, незважаючи на її можливості чи обмеження. Метою є соціалізація людей з розумовою неповносправністю, а також підвищення толерантного ставлення та руйнування стереотипів, які існують у суспільстві щодо таких людей», — повідомляють організатори.

Завдяки фестивалю, кожен зможе познайомитись з людьми з розумовою неповносправністю, їхніми дарами і талантами, а також зрозуміти значення і важливість дружби у житті кожної людини.

Фестиваль триватиме один день та матиме денну і вечірню програми. Денна програма розпочнеться о 14.00 год. та охоплюватиме:

благодійний ярмарок виробів ручної роботи, створених людьми з розумовою неповносправністю з допомогою асистентів організації;

щогодинні короткі свідчення запрошених гостей про місце людей з розумовою неповносправністю у їх житті і в нашому суспільстві (15.00 — Наталя Бордун, директорка Інституту лідерства та управління УКУ; 16.00 — Володимир Станчишин, психолог; 17.00 — Назар Капраль, начальник сектору людських ресурсів гіпермаркету «Ашан-Південний»; 18.00 — Катерина Кіт-Садова, волонтерка ГО «Лярш-Ковчег», громадська діячка).

Також передбачено безпрограшну лотерею, створення спільної картини, ярмарки вуличної їжі від партнерів, майстер-класи від людей з розумовою неповносправністю та асистентів із виготовлення прикрас із фетру, листівок за допомогою ізонитки, розмальовування дерев’яних пташок Петриківським розписом тощо, дитячу інклюзивну зону та розваги для дітей від аніматорів, майстер-клас із жестової мови від партнерів «Майстерня щастя», розмальовування аквагримом та мехенді від волонтерів-художників, можливість зробити безліч яскравих і неповторних фото на фотозонах.

Вечірня програма, що завершиться о 21.30 год., розпочнеться пантомімою за участі людей з розумовою неповносправністю. Продовжать програму виступи місцевих музичних виконавців і запальні танці під них.

Контактна особа — Наталя Критович (097 299 03 11), координаторка зовнішніх зв’язків ГО «Лярш-Ковчег».

Довідка

До «Лярш-Ковчегу» належить 63 людей із розумовою неповносправністю, яких у спільноті називають друзями, та 30 асистентів. Загалом ГО «Лярш-Ковчег» об’єднує чотири творчі майстерні та денну програму для осіб з глибокою розумовою неповносправністю, будинок підтриманого проживання та координаційний офіс.

Майстерні розташовані в різних районах міста. У них щодня люди з особливими потребами отримують соціально-побутові навички, разом із асистентами виготовляють різні вироби: декоративні свічки, ікони, намисто з бісеру, вироби з вовни, вітальні листівки та інше. Денна програма — це програма соціально-побутової адаптації для осіб із глибокою формою розумової неповносправності. У будинку підтриманого проживання має змогу одночасно проживати четверо друзів, а також асистенти, які їм допомагають. Щотижня у будинок заселяються нові друзі, щоб разом із асистентами практикувати самостійне життя, а також набувати соціально-побутових навичок. Разом готують сніданки та вечері, вчаться прибирати, підтримувати особисту гігієну. Асистенти та друзі «Ляршу» беруть участь у різноманітних заходах міста, відвідують музеї, концерти, театри і навіть діляться своїми знаннями, проводячи майстер-класи з виготовлення свічок, мила, листівок. Та головний акцент у «Лярш-Ковчезі» ставиться на творення особливого дружнього стосунку між людьми з особливими потребами та без них.

«Лярш-Ковчег» у Львові — це перша спільнота Ляршу в Україні, яка офіційно стала членом Міжнародної Федерації Лярш у 2008 році. Мета спільноти — дати людям, які відчужені від суспільства, можливість бути залученими в громаду, плекати почуття власної гідності та цінності свого життя через дружбу, спільну працю, проведення дозвілля та молитву.