ОСТАННІ НОВИНИ

У Нотр-Дамі провели першу після пожежі месу

Вероніка Рой

|

У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) вперше за два місяці після масштабної пожежі відбулося богослужіння. Про це повідомляє видання France.Info, передає Громадське.

 

Згідно з інформацією, богослужіння в честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 людей, більшість з яких — священники.

Зокрема, серед учасників богослужіння були присутні архієпископ Парижу Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Водночас, в цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула ввечері 15 квітня. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Упродовж доби після пожежі на реконструкцію собору зібрали 700 мільйонів доларів. Здебільшого це пожертви бізнесменів та підприємств.

Додамо, що після трагедії Львівський портал здійснив журналістську «ревізію» в найвеличніших релігійних спорудах Львова, які також є визначними пам’ятками архітектури: Архикатедральному соборі святого Юра, Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, Церкві святих Ольги та Єлизавети та Церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Насамперед ми перевірили, чи готові храми нашого міста до екстреної надзвичайної ситуації. Детальніше читайте у матеріалі: «Евакуаційні захристя Львова».

Фото: KTOTV

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...