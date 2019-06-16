У Нотр-Дамі провели першу після пожежі месу

У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) вперше за два місяці після масштабної пожежі відбулося богослужіння. Про це повідомляє видання France.Info, передає Громадське.

Згідно з інформацією, богослужіння в честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 людей, більшість з яких — священники.

Зокрема, серед учасників богослужіння були присутні архієпископ Парижу Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Водночас, в цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула ввечері 15 квітня. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Упродовж доби після пожежі на реконструкцію собору зібрали 700 мільйонів доларів. Здебільшого це пожертви бізнесменів та підприємств.

Додамо, що після трагедії Львівський портал здійснив журналістську «ревізію» в найвеличніших релігійних спорудах Львова, які також є визначними пам’ятками архітектури: Архикатедральному соборі святого Юра, Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, Церкві святих Ольги та Єлизавети та Церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Насамперед ми перевірили, чи готові храми нашого міста до екстреної надзвичайної ситуації. Детальніше читайте у матеріалі: «Евакуаційні захристя Львова».

Фото: KTOTV