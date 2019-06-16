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У Львові четверо людей отруїлися чадним газом. Серед них – дитина

Вероніка Рой

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Вчора у Львові чадним газом отруїлися четверо людей. Серед постраждалих є дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 19:25 год., у м. Львові по вул. Тарнавського, 108, у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, отруїлисячадним газом 4 особи, у тому числі 15-річна.

Потерпілі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані в медичні заклади м. Львова.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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