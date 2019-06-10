У МОЗ закликають їсти домашню їжу, а не фаст-фуд

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун домашні страви корисніші за їжу в закладах харчування і швидкої їжі на вулиці. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Як вона пояснила, вдома ми можемо свідомо контролювати, щоби в нашій тарілці було менше цукру і жиру та більше овочів та фруктів.
Відтак Уляна Супрун навела декілька переконливих аргументів, які мотивують готувати вдома.
«Повноцінне харчування – запорука нашого здоров’я. А от неповноцінне спричиняє найбільшу кількість смертей у світі. Неповноцінне харчування – це не конче бідний раціон і брак калорій. Це – і надмірне споживання солі, цукру, переробленого м’яса, а також нестача цільнозернових злаків і фруктів у раціоні. Це також високий рівень споживання червоного м’яса та процесованих м’ясних продуктів (сосисок, ковбаси), солодких підсолоджених напоїв і транс-жирів (передусім, це маргарини в кондитерських виробах та соусах)
Основу піраміди здорового харчування мають складати складні вуглеводи, овочі та фрукти. Далі йдуть риба, олії, насіння, молочні продукти, ще менше м’яса, і зовсім трохи сміттєїжі: ковбасок, солодощів, солодких напоїв та алкоголю. Їжа поза домом, якщо ви не поставитися до вибору ретельно, може цю піраміду спотворити чи навіть перевернути. Ресторанний салатик із листя салату – це замало овочів. Швидка їжа робить верхівку піраміди – її основою», – зазначила вона.
Ось приклади неповноцінного харчування, яке вам псує здоров’я:
- Хот-дог: містить процесоване м’ясо, в якому є нітрозаміни (канцерогени), сіль (гіпертензія) та білий хліб (він має бути цільнозерновий чи висівковий, аби кишківник нам дарував вітаміни, а не закрепи).
- Шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму.
- Піца: ви досить багато заплатили за хліб, на якому так бракує свіжих овочів, а замість «чесного» справжнього м’яса – процесоване.
- Печиво, цукерки, вафлі – це цукри, що викликають глікацію, тобто зниження імунітету, а також розвиток стійкості до інсуліну, ризик набору ваги та карієсу. Солодощі із тривалим терміном придатності містять транс-жири, а це – ризик атеросклерозу та появи про-запального фону.
- Бургер та картопля фрі (шаурма чи хот дог) погіршені зайвими жирами в картоплі. Це не та олія, що потрібна для нашого здоров’я. Наш вибір — сирі оливкова олія та насіння соняшника, льону, горіхи.
Як зауважила Уляна Супрун, їжа у закладах може містити приховані трансжири та інші небезпеки.
«Смажені страви (картопля-фрі та пончики), хлібобулочні вироби (крекери, печиво, торти), більшість напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м’ясні та рибні вироби – рибні палички, котлети), а також фасовані, готові до вживання продукти (чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн, соуси, майонез) містять транс-жири. Транс-жири підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту», – зазначила вона.
Також у готових стравах ми зазвичай не можемо контролювати кількість солі: сендвічі з ресторанів фастфуду чи інші закуски можуть містити майже денну норму солі.
«Особливо багато її у сміттєїжі – в піці, хот-догах, спагетті з соусом, копченому м’ясі та стравах з кетчупом. Високий вміст солі може бути в продуктах, які не здаються солоними на смак – мафінах чи зернових сніданках. Так само багато солі за інгредієнти містять напівфабрикати чи вже готові страви», – наголосила в.о. міністра охорони здоров’я.
Також вона додала, що десерти в закладах харчування чи готові солодощі зроблені так, щоб їхня собівартість була якомога меншою, а наше задоволення від них – якомога більші.
«Цього легко досягнути: збільшити кількість цукру в печиві чи йогурті, додати більше маргарину, зробити крем «ніжнішим» завдяки шкідливими для мікробіоти кишківника емульгаторам. Зазвичай, готові солодощі і десерти це «діабет в тарілці». Якщо ж вам складно відмовитися від солодкого, готуйте десерти вдома – зменшуйте шкоду, збільшуйте користь. Робіть фруктові желе, печиво з насіння та вівсянки, сирні запіканки. Беріть менше цукру до випічки, використовуйте вершкове масло чи смалець та цільнозернове борошно», – порекомендувала Уляна Супрун.
Домашня їжа з собою:
- Приготована вдома їжа має також іншу перевагу – її можна брати з собою на роботу, і не чекати обідньої перерви, страждаючи від голоду. Маючи їжу в ланч-боксі, ми можемо їсти тоді, коли настає усвідомлене відчуття голоду.
- Домашня їжа вберігає нас від ризиків харчових отруєнь, що особливо актуально влітку. Ми можемо бути певні, що ця страва була приготована чистими руками, і на неї не сіла муха.
- Люди, які мають алергію на певні продукти, можуть контролювати, що саме вони їдять. Це допоможе їм згодом також прийти до такої звички.
- Ви можете поїсти саме в той час, коли зголодніли, чи розділити прийом їжі на кілька етапів.
- Це добра можливість зекономити чимало грошей.
«Найкраща швидкоїжа – це фрукти та горіхи, а напій – вода», – наголосила Уляна Супрун.