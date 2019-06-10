У МОЗ закликають їсти домашню їжу, а не фаст-фуд

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун домашні страви корисніші за їжу в закладах харчування і швидкої їжі на вулиці. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як вона пояснила, вдома ми можемо свідомо контролювати, щоби в нашій тарілці було менше цукру і жиру та більше овочів та фруктів.

Відтак Уляна Супрун навела декілька переконливих аргументів, які мотивують готувати вдома.

«Повноцінне харчування – запорука нашого здоров’я. А от неповноцінне спричиняє найбільшу кількість смертей у світі. Неповноцінне харчування – це не конче бідний раціон і брак калорій. Це – і надмірне споживання солі, цукру, переробленого м’яса, а також нестача цільнозернових злаків і фруктів у раціоні. Це також високий рівень споживання червоного м’яса та процесованих м’ясних продуктів (сосисок, ковбаси), солодких підсолоджених напоїв і транс-жирів (передусім, це маргарини в кондитерських виробах та соусах)

Основу піраміди здорового харчування мають складати складні вуглеводи, овочі та фрукти. Далі йдуть риба, олії, насіння, молочні продукти, ще менше м’яса, і зовсім трохи сміттєїжі: ковбасок, солодощів, солодких напоїв та алкоголю. Їжа поза домом, якщо ви не поставитися до вибору ретельно, може цю піраміду спотворити чи навіть перевернути. Ресторанний салатик із листя салату – це замало овочів. Швидка їжа робить верхівку піраміди – її основою», – зазначила вона.

Ось приклади неповноцінного харчування, яке вам псує здоров’я:

Хот-дог: містить процесоване м’ясо, в якому є нітрозаміни (канцерогени), сіль (гіпертензія) та білий хліб (він має бути цільнозерновий чи висівковий, аби кишківник нам дарував вітаміни, а не закрепи).

Шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму.

Піца: ви досить багато заплатили за хліб, на якому так бракує свіжих овочів, а замість «чесного» справжнього м’яса – процесоване.

Печиво, цукерки, вафлі – це цукри, що викликають глікацію, тобто зниження імунітету, а також розвиток стійкості до інсуліну, ризик набору ваги та карієсу. Солодощі із тривалим терміном придатності містять транс-жири, а це – ризик атеросклерозу та появи про-запального фону.

Бургер та картопля фрі (шаурма чи хот дог) погіршені зайвими жирами в картоплі. Це не та олія, що потрібна для нашого здоров’я. Наш вибір — сирі оливкова олія та насіння соняшника, льону, горіхи.

Як зауважила Уляна Супрун, їжа у закладах може містити приховані трансжири та інші небезпеки.

«Смажені страви (картопля-фрі та пончики), хлібобулочні вироби (крекери, печиво, торти), більшість напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м’ясні та рибні вироби – рибні палички, котлети), а також фасовані, готові до вживання продукти (чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн, соуси, майонез) містять транс-жири. Транс-жири підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту», – зазначила вона.

Також у готових стравах ми зазвичай не можемо контролювати кількість солі: сендвічі з ресторанів фастфуду чи інші закуски можуть містити майже денну норму солі.

«Особливо багато її у сміттєїжі – в піці, хот-догах, спагетті з соусом, копченому м’ясі та стравах з кетчупом. Високий вміст солі може бути в продуктах, які не здаються солоними на смак – мафінах чи зернових сніданках. Так само багато солі за інгредієнти містять напівфабрикати чи вже готові страви», – наголосила в.о. міністра охорони здоров’я.

Також вона додала, що десерти в закладах харчування чи готові солодощі зроблені так, щоб їхня собівартість була якомога меншою, а наше задоволення від них – якомога більші.

«Цього легко досягнути: збільшити кількість цукру в печиві чи йогурті, додати більше маргарину, зробити крем «ніжнішим» завдяки шкідливими для мікробіоти кишківника емульгаторам. Зазвичай, готові солодощі і десерти це «діабет в тарілці». Якщо ж вам складно відмовитися від солодкого, готуйте десерти вдома – зменшуйте шкоду, збільшуйте користь. Робіть фруктові желе, печиво з насіння та вівсянки, сирні запіканки. Беріть менше цукру до випічки, використовуйте вершкове масло чи смалець та цільнозернове борошно», – порекомендувала Уляна Супрун.

Домашня їжа з собою:

Приготована вдома їжа має також іншу перевагу – її можна брати з собою на роботу, і не чекати обідньої перерви, страждаючи від голоду. Маючи їжу в ланч-боксі, ми можемо їсти тоді, коли настає усвідомлене відчуття голоду.

Домашня їжа вберігає нас від ризиків харчових отруєнь, що особливо актуально влітку. Ми можемо бути певні, що ця страва була приготована чистими руками, і на неї не сіла муха.

Люди, які мають алергію на певні продукти, можуть контролювати, що саме вони їдять. Це допоможе їм згодом також прийти до такої звички.

Ви можете поїсти саме в той час, коли зголодніли, чи розділити прийом їжі на кілька етапів.

Це добра можливість зекономити чимало грошей.

«Найкраща швидкоїжа – це фрукти та горіхи, а напій – вода», – наголосила Уляна Супрун.