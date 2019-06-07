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Юнацька збірна України з футболу вийшла до півфіналу чемпіонату світу U-20

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 7 червня, у Лодзі (Польща) юнацька збірна України обіграла з рахунком 1:0 збірну Колумбії. А відтак, виборола собі місце у півфіналі чемпіонату світу з футболу (U-20). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ФФУ.

 

Після перемоги над Колумбією, синьо-жовті 11 червня у Гдині боротимуться за путівку до фіналу з переможцем матчу між командами Італії та Малі.

Фото: fifa.com

 

Турнірна таблиця ЧС-2019 (U-20).

1/4 фіналу

07.06.2019. Італія — Малі. 19.30 (Тихи).

07.06.2019. Колумбія — Україна — 0:1.

08.06.2019. США — Еквадор. 18.30 (Гдиня).

08.06.2019. Південна Корея — Сенегал. 21.30 (Бельсько-Бяла).

1/2 фіналу

11.06.2019. Переможець пари 9 — переможець пари 10. 18.30 (Гдиня).

11.06.2019. Переможець пари 11 — переможець пари 12. 21.30 (Люблін).

Матч за 3-є місце

14.06.2019. Переможений пари 13 — переможений пари 14. 21.30 (Гдиня).

Фінал

15.06.2019. Переможець пари 13 — переможець пари 14. 19.00 (Лодзь).

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 7 червня, центром Львова пройшла хода з нагоди проведення кваліфікаційного матчу Євро-2020 Україна — Сербія.

Нагадаємо, Львівський портал опублікував  склад збірної України на гру з Сербією. На жаль, чи на щастя українській збірній, сьогодні матч Україна-Сербія на «Арені Львів» відбудеться без сербських вболівальників.

Також для відданих фанів синьо-жовтої команди у Львові курсуватимуть шатл-баси до «Арени Львів».

До слова, збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию.  Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.

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