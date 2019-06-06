Відбіркові матчі до Євро-2020 на «Арені Львів»: футбольних фанів до стадіону возитимуть шатл-баси

7 і 10 червня під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту міста, а також до стадіону курсуватимуть шатл-баси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня на стадіоні «Арена Львів». Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси, також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

№ Маршрут Сполучення Кількість автобусів, час роботи 1 Автобусний маршрут (шатл) пл. Петрушевича — вул. Вернадського (8-ма дорога) 6 з 19.00 до 21.00 год вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницькою) — пл. Петрушевича 8 з 23.30 до 01.00 год 2 Автобусний маршрут (шатл) Кінотеатр ім. О. Довженка — вул. Вернадського (8-ма дорога) 3 з 19.00 до 21.00 год 6 з 23.30 до 01.00 год 3 Тролейбусний маршрут № 24 пр. Червоної Калини — Автовокзал Буде продовжено час роботи автобусних маршрутів № 3А, 9, 10, 25, 40 і тролейбусних маршрутів № 3, № 24 до 01.00 год. 4 Автобусний маршрут № 3А пл. Різні — ТЦ Кінг Крос Леополіс 5 Автобусний маршрут № 9 с.Муроване-Автовокзал 6 Автобусний маршрут № 10 Гол. Залізничний вокзал — ТЦ Кінг Крос Леополіс 7 Автобусний маршрут № 25 вул. Старознесенська — ТЦ Кінг Крос Леополіс 8 Автобусний маршрут № 40 м. Винники — ТЦ Кінг Крос Леополіс 9 Тролейбусний маршрут № 3 вул. Ряшівська — Автовокзал З 19.00 год. кількість тролейбусів на маршруті № 3 буде збільшено на 3 од.

Нагадаємо, цього тижня на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!»