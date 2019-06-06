Відбіркові матчі до Євро-2020 на «Арені Львів»: футбольних фанів до стадіону возитимуть шатл-баси

7 і 10 червня під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту міста, а також до стадіону курсуватимуть шатл-баси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня на стадіоні «Арена Львів». Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси, також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.
|№
|Маршрут
|Сполучення
|Кількість автобусів,
час роботи
|1
|Автобусний маршрут (шатл)
|пл. Петрушевича — вул. Вернадського (8-ма дорога)
|6
з 19.00 до 21.00 год
|вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницькою) — пл. Петрушевича
|8
з 23.30 до 01.00 год
|2
|Автобусний маршрут (шатл)
|Кінотеатр ім. О. Довженка —
вул. Вернадського (8-ма дорога)
|3
з 19.00 до 21.00 год
|6
з 23.30 до 01.00 год
|3
|Тролейбусний маршрут № 24
|пр. Червоної Калини — Автовокзал
|Буде продовжено час роботи автобусних
маршрутів № 3А, 9, 10, 25, 40
і тролейбусних маршрутів № 3, № 24
до 01.00 год.
|4
|Автобусний маршрут № 3А
|пл. Різні — ТЦ Кінг Крос Леополіс
|5
|Автобусний маршрут № 9
|с.Муроване-Автовокзал
|6
|Автобусний маршрут № 10
|Гол. Залізничний вокзал —
ТЦ Кінг Крос Леополіс
|7
|Автобусний маршрут № 25
|вул. Старознесенська —
ТЦ Кінг Крос Леополіс
|8
|Автобусний маршрут № 40
|м. Винники — ТЦ Кінг Крос Леополіс
|9
|Тролейбусний маршрут № 3
|вул. Ряшівська — Автовокзал
|З 19.00 год. кількість тролейбусів на
маршруті № 3 буде збільшено на 3 од.
Нагадаємо, цього тижня на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!»
Вероніка Рой