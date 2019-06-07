Євро-2020: Сербія гратиме без вболівальників

Сьогодні, 7 червня, відбірковий матч Україна-Сербія на «Арені Львів» відбудеться без сербських вболівальників. Цю інформацію Українській асоціації футболу підтвердили у Футбольному союзі Сербії.
В асоціації зазначили, що квитки з гостьової квоти на цей поєдинок передані учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Як повідомляв Львівський портал, оприлюднено склад збірної України на гру з Сербією.
Також для вболівальників на площі перед парком Івана Франка облаштована фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020. Вона працюватиме з 12:00 до 00:00. Також сьогодні о 19 годині на сцені фан-зони виступить Дзідзьо. Трансляція матчу Україна — Сербія розпочнеться о 21:30.
Також через матч у Львові відбудуться зміни руху транспорту, а до стадіону курсуватимуть шатл-баси.
Нагадаємо, збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию. Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.
Анастасія Мельник