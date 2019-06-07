Історична аптека на площі Міцеквича відновила роботу

У приміщенні колишньої гомеопатичної аптеки на площі Міцкевича, 8 відкрився новий фармацевтичний заклад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зазначимо, щодо збереження аптеки на площі Міцкевича, 8 велися численні перемовини, наради, зустрічі та листування з власником приміщень «Надра України». Оскільки юридична особа ТзОВ «Аптека на Марійській» прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсуватиме частину орендної плати, тому власник уклав угоду з іншою юридичною особою. Тож від сьогодні на площі Міцкевича функціонуватиме аптека мережі D.S.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, у міста була принципова позиція, щоб у приміщенні на пл. Міцкевича, 8 функціонувала саме аптека.

«Сьогодні досить важливий, в певній мірі історичний день. Сьогодні ця аптека має друге дихання, адже близько року вона була закритою. Протягом кількох років тривала боротьба, щоб в цьому історичному місці залишалася аптека. Багато львів’ян по старій звичці сюди заходили і запитувались за тими чи іншими ліками. Тепер сюди заходить велика мережа. Вона не просто відновлює діяльність аптеки, а відреставровує тут багато історичних елементів. Це нових подих в нашому історичному ареалі», — сказав заступника міського голови Львова.

Нагадаємо, на початку січня цього року аптека, яка діяла з 1920 року у приміщенні на площі Міцкевича, 8, переїхала через умови, які висунули «Надра України». Через це у мерії почали бити на сполох і пообіцяли, що в цьому будинку таки буде працювати аптека, а не якийсь інший комерційний заклад.

Як повідомляв Львівський портал, довкола трьох історичних аптек у місті розгорнулося чимало розмов. Так, на початку 2019 року розгорівся скандал довкола гомеопатичної аптеки на площі Міцкевича, 8. Згодом у хід пішло приміщення колишньої аптеки на розі вулиць Дорошенка та Словацького, де відкрили магазин нижньої білизни.

А нещодавно у старовинній аптеці «Під святим Миколаєм», що на розі вулиць Грушевського та Франка, відкрили супермаркет. Наприкінці минулого року мерія оштрафувала власника цього приміщення за те, що він демонтував історичні меблі.

Після цього у Львівській міськраді взялися напрацьовувати програму збереження історичних аптек. Одним із її заходів є проведення інвентаризації.

Фото: ЛМР