У Львові вперше розірвали договір купівлі-продажу комунального майна через знищення історичного інтер’єру

Львівська міська рада через суд розірвала угоду купівлі-продажу приміщення історичної аптеки «Під Фемідою», що на розі вулиць Дорошенка та Словацького з приватною підприємницею Світланою Маланяк. Причиною розірвання угоди стало недотримання нею умов договору – ремонт протягом року та збереження тут історичної аптеки, пишуть Н.Г.Львів.

Світлана Маланяк придбала приміщення на аукціоні за 10,4 млн грн ще у березні 2015 році. Вона уклала з міським управлінням комунальної власності угоду про те, що зобов’язується протягом року зробити тут ремонт та використовувати приміщення саме як аптеку. Проте сьогодні тут розташовано магазин жіночої білизни «Victoria’s secret».

«Використовувати придбаний об’єкт як аптеку, з обов’язковим збереженням цінних мистецьких елементів інтер’єру: автентичних меблів та вітражів, які є невід’ємною частиною інтер’єру аптеки», – йшлося в угоді.

Проте вже у 2017 році працівники мерії провели перевірку приміщення та виявили, що ремонтні роботи виконані лише частково, а «цінні мистецькі елементи інтер’єру», в даному випадку йшлося про вітражі, зникли. Не було також тут і антикварних меблів, які були продані разом з приміщенням. Пізніше меблі знайшли на складах на вулиці Шевченка, а от вітражів так і не виявили.

Аптека «Під Фемідою», 2011 рік (Google)

Під час інспекції також виявилось, що планування приміщення змінено, що не було передбачено угодою, а замість аптеки тут відкрили магазин жіночої білизни. Крім того, в управлінні з’ясували, що приміщення вже не належить Світлані Маланяк – у вересні 2017 року новою власницею приміщення через договір іпотеки стала Ірина Сулига, яка заплатила за приміщення вже 10 млн грн.

Згідно з угодою, Світлана Маланяк мала право продати приміщення, але при цьому повинна була повідомити про це управління та перекласти на нового власника взяті раніше зобов’язання – збереження аптеки та її інтер’єру. Цього зроблено не було.

На підставі всіх цих фактів та «повного невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу та вимог закону» у жовтні 2018 року Господарський суд Львівської області задовольнив позов управління комунальної власності та вирішив розірвати договір купівлі-продажу між управлінням та приватною підприємницею Маланяк, який було укладено у 2015 році після аукціону.

Колегія суддів Західного апеляційного господарського суду 28 січня цього року підтвердила правомірність розірвання угоди та залишила рішення суду першої інстанції в силі.

«Беручи до уваги істотність порушення та наявність шкоди для продавця, так як предметом договору були нежитлові приміщення колишньої, однієї із шести найстаріших аптек міста Львова «Під Фемідою», яка за умовами договору купівлі-продажу повинна була продовжувати функціонувати з обов’язковим збереженням автентичних меблів та вітражів, на що свою чергу розраховував продавець формулюючи в п. 5.5. умови продажу об’єкта приватизації, судова колегія погоджується з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позовних вимог про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні № 2984 від 13.03.2015», – йдеться у рішенні суду.

Приміщення колишньої аптеки на сьогодні залишається у власності Ірини Сулиги, оскільки Галицький районний суд не задовольнив позов управління комунальної власності до Ірини Сулиги про визнання недійсним іпотечного договору. Попри те, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на сьогодні власницею приміщення на Дорошенка значиться Ірина Сулига, на думку судді Ірини Волоско, «договір іпотеки не слід ототожнювати з договором купівлі-продажу». Тобто відчуження майна не відбулось, а відтак не відбулось переходу зобов’язань про збереження діяльності аптеки чи її інтер’єрів. 21 січня поточного року управління оскаржило це рішення в апеляційному суді.