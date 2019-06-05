Історична аптека на площі Міцеквича наприкінці тижня відновить роботу

У приміщенні колишньої гомеопатичної аптеки на площі Міцкевича, 8 наприкінці цього тижня розпочне роботу новий фармацевтичний заклад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, для збереження аптеки у приміщенні на площі Міцкевича, 8 мерія проводила перемовини з власником приміщень. Власник приміщень — НАК «Надра України», виконав домовленість і з 7 червня відкриється нова аптека мережі D.S. Інтер’єр і автентичні меблі збережені.

«У нас були численні перемовини, наради, зустрічі та листування з власником приміщень — «Надра України». Власник приміщень, врахувавши нашу позицію, підтримав рішення, щодо забезпечення функціонального використання приміщень виключно під аптеку. Оскільки юридична особа ТзОВ «Аптека на Марійській» прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсуватиме частину орендної плати, тому власник уклав угоду з іншою юридичною особою. Тепер на площі Марійській функціонуватиме аптека мережі D.S», — повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, на початку січня цього року аптека, яка діяла з 1920 року у приміщенні на площі Міцкевича, 8, переїхала через умови, які висунули «Надра України». Через це у мерії почали бити на сполох і пообіцяли, що в цьому будинку таки буде працювати аптека, а не якийсь інший комерційний заклад.

Як повідомляв Львівський портал, довкола трьох історичних аптек у місті розгорнулося чимало розмов. Так, на початку 2019 року розгорівся скандал довкола гомеопатичної аптеки на площі Міцкевича, 8. Згодом у хід пішло приміщення колишньої аптеки на розі вулиць Дорошенка та Словацького, де відкрили магазин нижньої білизни.

А нещодавно у старовинній аптеці «Під святим Миколаєм», що на розі вулиць Грушевського та Франка, відкрили супермаркет. Наприкінці минулого року мерія оштрафувала власника цього приміщення за те, що він демонтував історичні меблі.

Після цього у Львівській міськраді взялися напрацьовувати програму збереження історичних аптек. Одним із її заходів є проведення інвентаризації.

Історична довідка

Аптеку на Марійській площі у Львові відкрив Стефан Штенцель 1922 року, отримавши право власності від Антонія Граблевського, який володів аптекою від 1914 року. Нове приміщення аптеки — у знаній кам’яниці Шпрехера — вирізнялося стильністю й елегантністю. Особливої врочистості інтер’єру надали касетна стеля, люстри з бронзи, позолочені декоративні елементи меблів.

Тут уперше у Львові відділили рецептурний відділ від безрецептурного, що практикувалося за кордоном і було зручно для відвідувачів. Стефан Штенцель добре знався на виготовленні косметичних засобів. Радянська влада обійшлася з талановитим фармацевтом дуже жорстоко — разом із донькою його вивезли до Сибіру, аптеку націоналізували.

Згодом площу перейменували, і відтоді «Аптека на Марійській площі» розташована на площі Адама Міцкевича, 8. У радянські часи тут працював гомеопатичний відділ. Оформлення торгового залу аптеки сьогодні таке саме, як і на момент відкриття закладу. У приміщенні збережені історичні меблі, виготовлені за проектом архітектора Генриха Заремби. Лише оригінальний касовий апарат «Національ» свого часу «оселився» у львівській аптеці-музеї «Під Чорним Орлом».

Фото: ЛМР