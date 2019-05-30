Житло для молодих сімей у Львові. Що потрібно, аби отримати кредит на 30 років?

Вже шостий рік поспіль у Львові діє програма молодіжного кредитування, у межах якої міська рада надає молодим сім’ям кредит на 30 років на купівлю житла. Цьогоріч на цю програму у міському бюджеті передбачили більше 12 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Така програма дає можливість молодим сім’ям віком до 35 років отримати кредит для придбання житла. Найперше, що для цього потрібно, – сім’я має стояти на квартирній черзі. Після цього слід звернутися у Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який знаходиться на вул. Винниченка. Саме він формує списки учасників згаданої програми та займається пошуком забудовника, у якого можна придбати житло.

«У списки людей, яким надано право на молодіжне кредитування, входять молоді вчені, багатодітні сім’ї, учасники АТО, майстри спорту, сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, одинокі матері і люди, які мають граничний вік, тобто 35 років. Вони в обов’язковому порядку включаються в ці списки. Адже коли їм вже більше 35 років, вони втрачають можливість отримати цей кредит», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Ірина маруняк.

До 1 березня вищезгаданий фонд має подати у Львівську міську раду списки сімей, які братимуть участь у програмі молодіжного кредитування. Ці списки погоджують на депутатських комісіях (комісія молодіжної політики, культури та фізичної культури та комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та інженерної політики). Лише після цього готується відповідне рішення виконавчого комітету.

Після того, як списки учасників програми затверджує виконавчий комітет, Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву розпочинає роботу з цими сім’ями, пропонує їм житло, вирішується сума першого внеску, який має сплатити сім’я.

Сума першого внеску – це різниця між вартістю метра квадратного, яка обумовлена держбудівською ціною, і ринковою вартістю, за якою купується житло. Це є перший транш, який необхідно оплатити. А вже наступні кошти виплачуються щоквартально.

«Учасники програми сплачують перший внесок – це, як правило, 6% від загальної вартості житла. І далі протягом 30 років оплачують кошти за отримання житла, тобто за цей час люди в обов’язковому порядку мають повернути цей кредит. Зі свого боку Львівська міська рада міська рада лише надає кредит і контролює повернення цих коштів. А Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву сам визначає забудовника, у якого будуть купувати житло, сам визначає, хто і яке житло отримає, тобто індивідуально працює з кожною особою, яка отримала кредит», – додала Ірина Маруняк.

Зазначимо, у 2018 році на молодіжний кредит із бюджету Львова виділили майже 14 мільйонів гривень, у 2017 році – 7,6 мільйона гривень, а цьогоріч – понад 12 мільйонів гривень.