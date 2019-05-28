Депутати Львівської облради вимагають від президента Зеленського говорити українською мовою

Сьогодні, 28 травня, під час сесії Львівської обласної ради депутати звернулися до Президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у своїй публічній діяльності. Відповідне звернення підтримали 52 депутати. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати наголосили, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора.

«Львівська обласна рада звертається до вас (Володимира Зеленського – ред.) стосовно ваших останніх публічних виступів на різних заходах у статусі Президента України. Частина ваших публічних промов виконується без дотримання законодавства стосовно обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння», – йдеться у зверненні.

Зазначимо, що приводом для такого суспільного збурення став російськомовний виступ Президента України Володимира Зеленського на iForum 23 травня. Львів’янин Святослав Літинський готує лист в Адміністрацію президента щодо виступу Володимира Зеленського російською мовою під час конференції iForum.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

Вчора, 14 травня, закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Його підписання нардепи у парламенті зустріли оплесками.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

У кінці лютого 2019 року Рада розпочала розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».

Фото: РБК-Україна