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Депутати Львівської облради вимагають від президента Зеленського говорити українською мовою

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 28 травня, під час сесії Львівської обласної ради депутати звернулися до Президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у своїй публічній діяльності. Відповідне звернення підтримали 52 депутати. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Депутати наголосили, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії  – держави-агресора.

«Львівська обласна рада звертається до вас (Володимира Зеленського – ред.) стосовно ваших останніх публічних виступів на різних заходах у статусі Президента України. Частина ваших публічних промов виконується без дотримання законодавства стосовно обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння», – йдеться у зверненні.

Зазначимо, що приводом для такого суспільного збурення став російськомовний виступ Президента України Володимира Зеленського на iForum 23 травня. Львів’янин Святослав Літинський готує лист в Адміністрацію президента щодо виступу Володимира Зеленського російською мовою під час конференції iForum.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

Вчора, 14 травня, закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Його підписання нардепи у парламенті зустріли оплесками.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову:  №5556, № 5669, № 5670,  №5670-д.

У кінці лютого 2019 року Рада розпочала розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».

Фото: РБК-Україна

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