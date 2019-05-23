ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин скаржитиметься на виступ Зеленського російською мовою

Андрій Котенський

|

Львів’янин Святослав Літинський готує лист в Адміністрацію президента щодо виступу Володимира Зеленського російською мовою під час конференції iForum сьогодні, 23 травня. Про це Святослав Літинський розповів у коментарі Tvoemisto.

 

За його словами, залежно від відповіді на цей лист він подаватиме до суду. У листі ідеться про порушення Володимиром Зеленським статті 10 Конституції України, яка говорить про те, що державною мовою є українська.

«Є роз’яснення Конституційного суду про те, що українська мова є обов’язковою для використання під час посадових дій. Під час свого виступу Володимир Зеленський говорив «я, як президент», тобто це не був приватний виступ», – каже Святослав Літинський. Він додає, що відповідь на лист очікує за два місяці.

Нагадаємо, Святослав Літинський – львівський активіст, викладач, який, зокрема, відомий тим, що домігся українізації багатьох міжнародних та місцевих компаній на українському ринку, а також – чиновників. Наприклад, він подавав позов щодо виступу російською колишньої голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонилипублікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу«Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

На початку 2019 року суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові, а у травні в Дніпрі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...