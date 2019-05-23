Львів’янин скаржитиметься на виступ Зеленського російською мовою

Львів’янин Святослав Літинський готує лист в Адміністрацію президента щодо виступу Володимира Зеленського російською мовою під час конференції iForum сьогодні, 23 травня. Про це Святослав Літинський розповів у коментарі Tvoemisto.

За його словами, залежно від відповіді на цей лист він подаватиме до суду. У листі ідеться про порушення Володимиром Зеленським статті 10 Конституції України, яка говорить про те, що державною мовою є українська.

«Є роз’яснення Конституційного суду про те, що українська мова є обов’язковою для використання під час посадових дій. Під час свого виступу Володимир Зеленський говорив «я, як президент», тобто це не був приватний виступ», – каже Святослав Літинський. Він додає, що відповідь на лист очікує за два місяці.

Нагадаємо, Святослав Літинський – львівський активіст, викладач, який, зокрема, відомий тим, що домігся українізації багатьох міжнародних та місцевих компаній на українському ринку, а також – чиновників. Наприклад, він подавав позов щодо виступу російською колишньої голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонилипублікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

На початку 2019 року суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові, а у травні в Дніпрі.