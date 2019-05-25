ЦВК затвердила графік проведення дострокових виборів до ВР

Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення дострокових парламентських виборів. Відповідне рішення члени ЦВК ухвалили 24 травня, передає Today.

Згідно з календарним планом, до 28 травня партії мають подати до ЦВК подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів.

До 31 травня ЦВК має провести жеребкування щодо включення кандидатур до складу ОВК та утворити їх. Дільничні виборчі комісії ЦВК має утворити до 5 липня.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів стартувало 24 травня і триватиме до 20 червня. Останній день реєстрації кандидатів у депутати – 25 червня.

До 26 червня у ЦВК мають затвердити форму, текст та колір виборчих бюлетенів.

До 8 липня партія може звернутись до ЦВК з проханням про скасування реєстрації кандидата в депутати. До цього ж числа можуть відмовитись від балотування й кандидати в депутати.

До 12 липня партії мають оприлюднити свої передвиборні програми.

До 15 липня можна змінити місце голосування для участі у виборах до Ради.

До 19 липня триватиме передвиборча агітація. Її початок передбачений з наступного дня після прийняття ЦВК рішення про реєстрацію кандидата.

20 липня – день тиші.

21 липня – день голосування.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів.

Як повідомляв Львівський портал, ЦВК оприлюднила «розцінки» для кандидатів в депутати Верховної Ради.

Також раніше ЦВК заявили, що не встигнуть надрукувати бюлетені до дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.