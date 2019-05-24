В Україні стартував процес зміни місця голосування

Сьогодні, 24 травня, в Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради. Про це у Facebook написала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України. Так само і стартує процес тимчасової зміни місця голосування», – написала Тетяна Сліпачук.

За її словами, кожен охочий, який бажає скористатися своїм правом проголосувати 21 липня, повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня, включно.

«Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорту з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати», – зазначила Тетяна Сліпачук.

Очільниця ЦВК зауважила, що за змішаною системою під час голосування виборці отримають два бюлетені: для голосування загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

«Тому якщо будете знаходитися за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – підкреслила Тетяна Сліпачук.

Більше інформації про те, як змінити місце голосування та перевірити себе у Держреєстрі ви можете дізнатися за посиланням.

Зазначимо, що кінцевий термін зміни місця голосування – за тиждень до проведення парламентських виборів. До цього часу громадянам варто звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців:

– за місцем перебування на день виборів;

– за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

– за адресою реєстрації.