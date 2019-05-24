Партії, які хочуть до парламенту повинні заплатити чотири мільйони гривень

Центральна виборча комісія оприлюднила «розцінки» для кандидатів в депутати Верховної Ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЦВК.

Зазначається, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 24 травня, в Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.