ОСТАННІ НОВИНИ

ЦВК не встигне надрукувати бюлетені

Анастасія Мельник

|

Центральна виборча комісія не встигне надрукувати бюлетені до парламентських виборів 21 липня. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає УНН.

 

«За діючою (системою державних закупівель – ред.) – ні», – зазначила Сліпачук, відповідаючи на запитання журналістів, чи встигне ЦВК роздрукувати бюлетені й провести інші процедури, пов’язані із виборчим процесом, при діючій системі держзакупівель.

Вона також наголосила, що процес проведення міжнародних тендерів, а потім ще й оскарження їх результатів задовгий і провести його в 48 днів, які залишатимуться до виборів, неможливо.

Як повідомляв Львівський портал, виборча парламентська кампанія розпочнеться у п’ятницю 24 травня.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...