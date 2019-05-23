ЦВК не встигне надрукувати бюлетені

Центральна виборча комісія не встигне надрукувати бюлетені до парламентських виборів 21 липня. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає УНН.

«За діючою (системою державних закупівель – ред.) – ні», – зазначила Сліпачук, відповідаючи на запитання журналістів, чи встигне ЦВК роздрукувати бюлетені й провести інші процедури, пов’язані із виборчим процесом, при діючій системі держзакупівель.

Вона також наголосила, що процес проведення міжнародних тендерів, а потім ще й оскарження їх результатів задовгий і провести його в 48 днів, які залишатимуться до виборів, неможливо.

Як повідомляв Львівський портал, виборча парламентська кампанія розпочнеться у п’ятницю 24 травня.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.