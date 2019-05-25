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До Верховного Суду подали вже три заяви про незаконність розпуску Ради

Анастасія Мельник

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Учора, 24 травня, до Верховного суду надійшла третя позовна заява щодо незаконності розпуску Ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі суду.

 

«До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшла позовна заява до визнання протизаконними дії Президента України щодо підпису Указу Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачерговий виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду.

«Справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії», – розповіли у прес-службі.

Вони також додали, що таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується Указ Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019.

Як повідомляв Львівський портал, фракція «Народний фронт» підписала подання до Конституційного суду щодо відповідності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів 21 липня.

Відповідну заяву також подав екс-кандидат у президенти та координатор «Спільної справи» Олександр Данилюк.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

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