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«Народний фронт» підтримав подання до КС щодо скасування розпуску Ради

Анастасія Мельник

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Фракція «Народний фронт» підписала подання до Конституційного суду щодо відповідності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів 21 липня. Про це йдеться на сайті партії.

 

«Народний фронт» закликає народних депутатів всіх фракцій Верховної Ради України невідкладно долучитися до підписання подання до Конституційного Суду щодо відповідності Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», – йдеться у зверненні.

У повідомленні сказано, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – президентом.

«Сьогодні незаконно розпускають парламент – завтра здадуть частину території України чи дозволять російським військам перебувати у Донецьку чи Луганську, як це свого часу зробив Янукович Харківськими угодами, забезпечивши плацдарм російській армії для окупації Криму», – заявили у партії.

Як повідомляв Львівський портал, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

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