У Верховному суді оскаржують указ про розпуск Ради

Екс-кандидат у президенти та координатор «Спільної справи» Олександр Данилюк повідомив про те, що громадянський рух оскаржує у Верховному суді указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Спільна Справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного Суду України. Вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки», – написав він.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський видав указпро розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України і він буде оскаржений у Конституційному суді.