ОСТАННІ НОВИНИ

У Верховному суді оскаржують указ про розпуск Ради

Соломія Головіна

|

Екс-кандидат у президенти та координатор «Спільної справи» Олександр Данилюк повідомив про те, що громадянський рух оскаржує у Верховному суді указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«Спільна Справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного Суду України. Вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки», – написав він.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський видав указпро розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України і він буде оскаржений у Конституційному суді.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...