«Крим-Україна-Європа»: як у Львові вшановують 75-ту річницю депортації кримських татар

Сьогодні, 18 травня, у Львові організували пам’ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини. Зокрема, на площі Ринок реквіємом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар, а також презентували виставку картин кримськотатарського художника, й організували флешмоб «Крим-Україна-Європа». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, спочатку на площі перед Ратушею відкрили тематичну виставку картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії «Унутма!» («Не забувай!»), присвяченої депортації кримських татар з історичної Батьківщини у травні 1944 року. До слова, виставка триватиме упродовж дня.

«Кримські татари відчувають моральну відповідальність перед усім світом ще раз нагади, що подібні злочини проти цілих народів на можуть більше повторюватися — ми не можемо цього дозволити. Тому сьогодні представили жахи депортації — як це відбувалося через мистецтво», — зазначив керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

Опісля відбулась всеукраїнська акція «Хвилина мовчання» в пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму, а також — реквієм за участю представників місцевої влади, кримськотатарської громади, запрошених гостей і мешканців міста. Зокрема, спочатку зазвучав Гімн України та Гімн кримськотатарського народу, а відтак зі словами виступили запрошені гості.

Також сьогодні відзначають і День Європи. З нагоди цих двох дат, на площі Ринок організували тематичну акцію-флешмоб «Крим-Україна-Європа», показавши, що Крим — це Україна, а Україна — це Європа.

Зокрема, під час групової акції-флешмобу «Крим-Україна-Європа» символічно поєднали три прапори: національних українського і кримськотатарського, а також прапора Європейського Союзу.

Також біля Центру туристичної інформації відкрили символічний вуличний знак до пам’ятної дати — напис «площа Ринок, 1» трьома мовами.

Додамо, що о 18.00 львів’ян запрошують у «Дзигу», де відбудеться допрем’єрний показ українського історичного документального фільму «1944».

Фото: ЛМР