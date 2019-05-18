Сьогодні в Україні вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу

Щорічно 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає УНН.

18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам’ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тис. кримських татар, повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам’яті про кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим був позбавлений статусу автономії та перетворений на звичайну область РРФСР, а протягом наступних двох років понад 80% оригінальної кримської топоніміки було замінено на стандартні радянські назви, зазначили в УІНП.

У 1989 році депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму у 1944 році геноцидом кримських татар і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Сьогодні у Львові організовують пам’ятні заходи, присвячені до 75-річчя депортації кримськотатарського народу з Криму.

Відтак, о 11:45 год. на площі перед Ратушею відбудеться відкриття тематичної виставки картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії «Унутма!» («Не забувай!»), присвяченої депортації кримських татар з історичної Батьківщини у травні 1994 року. Виставка триватиме упродовж дня.

12:00 год. на площі Ринок розпочнеться всеукраїнська акція «Хвилина мовчання» в пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

12:05 до 12:45 триватиме реквієм за участю представників місцевої влади, кримськотатарської громади, запрошених гостей і мешканців міста. Зокрема, спочатку зазвучить Гімн України та Гімн кримськотатарського народу, також зі словами виступлять отець з релігійної спільноти, представник релігійної спільноти мусульман та Почесний громадянин міста Львова Мирослав Маринович.

12:45 год на площі Ринок відбудеться групова акція-флешмоб «Крим-Україна-Європа». Передбачене символічне поєднання трьох прапорів: національних українського і кримськотатарського, а також прапора Європейського Союзу.

З 18:00 до 19:30 год. в арт-центрі «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35) відбудеться допрем’єрний показ українського історичного документального фільму «1944», виробництва кінокомпанії «Fresh Production Group», за підтримки Міністерства інформаційної політики України. У фільмі режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паші історію депортації розповідають люди, які безпосередньо її пережили.