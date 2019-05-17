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Виїзд «АВЕ Львів» із перевантажувальної станції на вулиці Північній знову відтермінували

Анастасія Мельник

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Виконавчий комітет Львівської міської ради в черговий раз на 30 днів продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

ТОВ «АВЕ Львів» звернулося до міської ради із черговим проханням, продовжити термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній, але не на 30 днів, а на 60.

«Вказаним рішенням пропонується продовжити термін дії дозволу на перевантажувальній станції ТзОВ «АВЕ Львів» на вул. Північній на 60 днів», – зазначив в. о. директора департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Сергій Сало.

Однак, виконавчий комітет не підтримав терміну 60 днів та вніс поправки, в яких зазначається, що термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній продовжено лише на 30 днів.

Як повідомляв Львівський портал, торік у серпні перевізник «АВЕ Львів» практично завершив очищати свою перевантажувальну станцію, де назбиралось близько 10 тисяч тонн сміття. Для того, щоб вивезти всі відходи, компанія витратила два з половиною місяці та кілька мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого року у березні у Львові заговорили про купи сміття на вул. Північній, де перевізник «АВЕ Львів» облаштував свою сміттєперевантажувальну станцію. Мешканці також неодноразово скаржились через це. А нещодавно екологи заговорили про те, що ця станція створює небезпеку повітряному руху в районі злету та посадки літаків в аеропорту ім. Д. Галицького.

Через бездіяльність та забруднення довкілля «АВЕ Львів» оштрафували. Розмір штрафу становив близько 1000 гривень. Також у Львівській ОДА заявляли, що якщо «АВЕ Львів» до кінця липня не очистить свою перевантажувальну станцію, то вона втратить частину ринку своїх послуг. Однак нещодавно в Ода заявили, що зараз мова про це вже не йде.

Міськрада Львова визнала неможливим функціонування перевантажувальної станції «АВЕ Львів» на вул. Північній, адже для її облаштування перевізник самовільно захопив земельну ділянку. Мерія зобов’язала компанію вивезти звідти все сміття до 31 серпня 2018 року. 1 вересня Муніципальна варта мала встановити на станції шлагбаум, аби унеможливити повторний завіз відходів.

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