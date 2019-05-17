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Районним адміністрація додатково виділять 18 мільйонів на ремонт доріг

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 17 травня, виконком Львівської міської ради прийняв рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік». Відтак, з міського бюджету виділять 18 мільйонів на ремонт доріг.

 

За словами директора департаменту фінансової політики ЛМР Олега Іщука, із загальної суми 18 мільйонів гривень, кожна районна адміністрація отримає по 3 мільйони гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв перелік об’єктів, які ремонтуватимуть у Залізничному районі.

Із переліком запланованих цьогоріч ремонтних робіт у Галицькому районі міста можна ознайомитися тут, у Шевченківському районі – тут, у Франківському районі – тут, у Личаківському районі – тут.

Як повідомляв Львівський портал, у бюджеті розвитку Львова-2019 на ремонти доріг загалом передбачено 284 млн грн. 140 млн грн із них вже встигли розподілили. Про те, які дороги і вулиці ремонтуватимуть цьогоріч у районах міста, читайте тут.

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