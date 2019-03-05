Що ремонтуватимуть у Франківському районі Львова у 2019 році? Перелік об’єктів

На ремонти у Франківському районі міста протягом 2019 року планують витратити близько 30 млн грн. За ці кошти збираються відремонтувати дороги і тротуари, будинки, двори, дитячі майданчики, а також ліфти. Відповідні титульні списки затвердили райадміністрація, профільні депутатські комісії, департамент ЖКГ міськради Львова. Відтак Львівський портал подає повний перелік об’єктів, які протягом року будуть відновлювати у Франківському районі.

Дороги і тротуари:

капітальний ремонт дороги на вул. Пулюя, 12 – 440 000 грн. Терімн виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. В. Великого, 109 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – травень-жовтень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. В. Великого, 111 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – травень-жовтень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. Науковій, 10 – 499 300 грн. Термін виконання робіт – квітень-серпень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. Коновальця, 54-58 – 470 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-листопад;

капітальний ремонт дороги та тротуару на вул. Пулюя, 16 – 451 000 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. В. Великого, 5-А – 490 000 грн. Термін виконання робіт – червень-жовтень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. В. Великого, 3 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – червень-жовтень;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. Сахарова, 56 – 499 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-листопад;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. Сахарова, 58 – 499 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-листопад;

капітальний ремонт дороги і тротуару на вул. Сахарова, 60 – 499 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-листопад;

капітальний ремонт дороги та тротуару на вул. Чупринки, 85 – 2,7 млн грн. Термін виконання робіт – червень-вересень;

капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Тролейбусній (від вул. Рубчака до вул. В. Великого) – 3,6 млн грн. Термін виконання робіт – червень-вересень;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого, 49 – 445 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого, 49-А – 460 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого, 46 – 499 700 грн. Термін виконання робіт – квітень-червень;

капітальний ремонт тротуару на вул. Науковій, 6-А – 495 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-серпень;

капітальний ремонт тротуару на вул. Симоненка, 7 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – березень-жовтень;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого, 26 – 489 000 грн. Термін виконання робіт – травень-жовтень;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого, 34 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – травень-жовтень;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого (від будинку №1 до будинку №21) – 490 000 грн. Термін виконання робіт – червень-листопад;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого (від будинку №51 до будинку №35-А) – 490 000 грн. Термін виконання робіт – червень-листопад;

капітальний ремонт тротуару на вул. В. Великого (від будинку №35-А до будинку №35) – 400 000 грн. Термін виконання робіт – червень-листопад.

Двори:

капітальний ремонт двору на вул. Городоцькій, 171 – 1,9 млн грн. Термін виконання робіт – липень-грудень;

капітальний ремонт двору на вул. Чупринки, 59 – 1,1 млн грн. Термін виконання робіт – липень-грудень;

капітальний ремонт двору на вул. Горбачевського, 4 – 807 000 грн. Термін виконання робіт – липень-грудень;

капітальний ремонт двору на вул. Богуна, 12 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-червень;

капітальний ремонт двору на вул. Котляревського, 15 – 490 000 грн. Термін виконання – квітень-червень;

капітальний ремонт двору на вул. Окружній, 36 – 490 000 грн. Термін виконання – квітень-листопад;

капітальний ремонт двору на вул. Окружній, 35 – 490 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-листопад;

капітальний ремонт двору на вул. Коновальця, 50 – 460 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-вересень;

капітальний ремонт двору на вул. Мельника, 10 – 455 000 грн. Термін виконання робіт – квітень-вересень.

Житлові будинки:

капітальний ремонт покрівлі на вул. Городоцькій, 141 – 475 000 грн. Термін виконання робіт – липень-вересень;

капітальний ремонт покрівлі на вул. Політехнічній, 6 – 176 000 грн. Термін виконання робіт – травень-червень;

капітальний ремонт дворових балконів на вул. Київській, 23 – 245 000 грн. Термін виконання робіт – березень-травень;

капітальний ремонт дворових балконів на вул. Федьковича, 5 – 190 000 грн. Термін виконання робіт – лютий-березень;

капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Котляревського, 43 – 94 000 грн. Термін виконання робіт – лютий-березень;

капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Тобілевича, 5 – 73 000 грн. Термін виконання робіт – лютий березень;

капітальний ремонт маршу сходової клітки з кріпленням стін, підсиленням фундаменту та ремонтом каналізації на вул. Політехнічній, 8 – 295 000 грн. Термін виконання робіт – лютий-травень.

Проектно-кошторисна документація (ПКД):

аварійно-відновлювальні роботи елементів покрівлі житлового будинку на вул. Багряного, 53 – 50 000 грн. Термін виготовлення проекту – лютий-березень. Експертиза виготовленої ПКД – 10 000 грн, термін – березень-квітень;

капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку на вул. В. Великого, 40 із підключенням каналізаційних випусків до колектора на вул. Боткіна – 40 000 грн. Термін виготовлення проекту – лютий-березень. Експертиза виготовленої ПКД – 6 000 грн, термін – квітень-травень;

капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку на вул. Нечуя-Левицького, 15 – 40 000 грн. Термін виготовлення проекту – лютий березень. Експертиза виготовленої ПКД – 6 000 грн, термін – квітень-травень.

Дитячі майданчики:

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Стрийській, 148 – 50 000 грн. Термін виконання робіт – березень-квітень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. В. Великого, 14 – 50 000 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. В. Великого, 65 – 60 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Граб’янки, 9 – 60 000 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Науковій, 2–4-А – 60 000 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Симоненка, 22 – 60 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Кастелівка, 18 – 40 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Героїв УПА, 80 – 55 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Антоновича, 19 – 65 000 грн. Термін виконання робіт – липень-листопад.

Ліфти:

заміна ліфтового обладнання на вул. Кульпарківській, 145/2 – 1,2 млн грн. Термін виконання робіт – березень-серпень;

заміна ліфтового обладнання на вул. Симоненка, 20/2 – 1,2 млн грн. Термін виконання робіт – березень-серпень;

заміна ліфтового обладнання на вул. Айвазовського, 12/2 – 1,2 млн грн. Термін виконання робіт – березень-серпень.

Пандуси:

житловий будинок на вул. Рудницького, 39 – 120 000 грн. Термін виконання робіт – серпень-жовтень;

житловий будинок на вул. Пулюя, 6 – 100 000 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

житловий будинок на вул. Науковій, 30 – 80 000 грн. Термін виконання робіт – травень-червень.

Із переліком запланованих цьогоріч ремонтних робіт у Галицькому районі міста можна ознайомитися тут, у Шевченківському районі – тут.

Як повідомляв Львівський портал, у бюджеті розвитку Львова-2019 на ремонти доріг загалом передбачено 284 млн грн. 140 млн грн із них вже встигли розподілили. Про те, які дороги і вулиці ремонтуватимуть цьогоріч у районах міста, читайте тут.