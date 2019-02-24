Що ремонтуватимуть у Галицькому районі Львова у 2019 році? Перелік об'єктів

На ремонти у Галицькому районі міста протягом 2019 року планують витратити більше 30,5 млн грн. За ці кошти збираються відремонтувати будинки, дороги, двори, сквери, ліфти. Відповідні титульні списки затвердили райадміністрація, профільні депутатські комісії, департамент ЖКГ міськради Львова. Відтак Львівський портал подає повний перелік об’єктів, які протягом року будуть відновлювати у Галицькому районі.

Капітальний ремонт доріг і тротуарів:

вул. Дібровна – 2,3 млн грн. Термін виконання – березень-липень;

вул. Руданського – 671 тис. грн. Термін виконання – березень-червнень;

вул. Щепкіна – 1 млн грн. Термін виконання – травень-липень;

вул. Липова алея – 3,9 млн грн. Термін виконання – травень-серпень;

вул. Коперника (від вул. Грабовського до вул. Колесси) – 4,6 млн грн. Термін виконання – липень-вересень:

вул. Б. Хмельницького, 51-63 – 51 тис. грн. Термін виконання наразі невизначений;

вул. Татарська – 15 тис. грн. Термін виконання наразі невизначений;

вул. Тарнавського – 43 тис. грн. Термін виконання наразі невизначений.

Капітальний ремонт дворів, скверів, дитячих майданчиків:

дитячий майданчик на площі Святого Теодора – 3 млн грн. Термін виконання – квітень-вересень;

двір на вул. Свєнціцького, 5, 7, 9, 11 – 1,5 млн грн. Термін виконання – травень-липень;

двір на вул. Куліша, 66 – 786 тис. грн. Термін виконання – травень-серпень;

двір на вул. І. Франка, 52-56 – 430 тис. грн. Термін виконання – травень-вересень;

двір на вул. Шпитальна, 18 – 20-А – 20 тис. грн. Термін виконання наразі невизначений;

підпірна стінка на вул. Просвіти – 1,1 млн грн. Термін виконання – червнень-вересень;

підпірна стінка на вул. Лазневій (із влаштуванням банеру на металевих опорах) – 300 тис. грн. Термін виконання – березень-червень;

сквер на вул. Рибній (із облаштуванням громадського простору) – 300 тис. грн. Термін виконання – квітень-червнень;

площа Святого Теодора (із влаштуванням окремих конструктивних елементів) – 1,4 млн грн. Термін виконання – квітень-вересень.

Житлові будинки, ліфти:

капітальний ремонт будинку на вул. Кривовноса, 25 – 1,6 млн грн. Термін виконання – лютий-грудень;

встановлення пандуса у будинку на просп. Свободи, 6/8 – 60 тис. грн. Термін виконання – травень-липень;

ремонт ліхтаря в житловому будинку на вул. Ляйнберга, 2 – 300 тис. грн. Термін виконання – червень-серпень;

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель, у яких на території Галицького району діє львівський «Пласт» – 100 тис. грн. Термін виконання – лютий-липень;

модернізація ліфту на просп. Чорновола, 1 (перший під’їзд) – 30 тис. грн. Термін виконання – лютий-березень;

модернізація ліфту на вул. Кримській, 28 (ліве крило) – 110 тис. грн. Термін виконання – лютий-квітень;

модернізація ліфту на вул. Гнатюка, 20/22 – 660 тис. грн. Термін виконання – травень-серпень;

модернізація ліфту на вул. Галицькій, 19 – 700 тис. грн. Термін виконання – червень-вересень.

Пам’ятники, фонтани:

демонтаж Монументу Слави на вул. Стрийській – 300 тис. грн. термін виконання – січень-квітень;

спорудження пам’ятника українцям, які стали жертвами депортації у ХХ ст. на перехресті вул. Снопківської та Стуса – 350 тис. грн. Термін виконання – березень-травень;

реконструкція фонтану «Кульбаба» на площі Галицькій – 4 млн грн. Термін виконання – червень-жовтень.

Проекти Громадського бюджету:

капітальний ремонт скверу із облаштуванням громадського простору на вул. Снопківській, 47 – майже 400 тис. грн. Термін виконання – липень-вересень;

капітальний ремонт подвір’я на вул. Зарицьких, 40 – майже 280 тис. Грн. Термін виконання – липень-вересень.

Зазначимо, що районна адміністрація проведить невеликі ремонтні роботи, за масштабні об’єкти відповідають комунальні підприємства, наприклад, ЛКП «Львівавтодор».

Як повідомляв Львівський портал, у бюджеті розвитку Львова-2019 на ремонти доріг загалом передбачено 284 млн грн. 140 млн грн із них вже встигли розподілили. Про те, які дороги і вулиці ремонтуватимуть цьогоріч у районах міста, читайте тут.