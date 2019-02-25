Що ремонтуватимуть у Шевченківському районі Львова у 2019 році? Перелік об’єктів

На ремонти у Шевченківському районі міста протягом 2019 року планують витратити більше 25 млн грн. За ці кошти збираються відремонтувати будинки, дитячі майданчики, дороги та ліфти. Відповідні титульні списки затвердили райадміністрація, профільні депутатські комісії, департамент ЖКГ міськради Львова. Відтак Львівський портал подає повний перелік об’єктів, які протягом року будуть відновлювати у Шевченківському районі.

Дороги:

капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Сосюри (від вул. Масарика до вул. Пожежників) – 5,2 млн грн. Термін виконання – березень-червень;

капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Хвильового, 3-7 – вул. Мазепи, 4-12 – 7,1 млн грн. Термін виконання робіт – травень-грудень;

капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Торф’яна, 23. Термін виконання робіт – травень-вересень. Скільки на це потрібно коштів, наразі не вказано;

капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Зимова (від вул. Варшавської до вул. Тунельної). Термін виконання робіт – травень-вересень. Вартість таких робіт наразі не вказана.

У титульному списку із переліком запланованих ремонтів доріг вказано ще понад три десятки, втім будь-якої детальнішої інформації про жоден із цих об’єктів немає.

Так, протягом року Шевченківська районна адміністрація хоче відремонтувати ті дороги, які зараз перебувають у жахливому стані: вул. Тунельна, Хімічна (від просп. Чорновола до вул. Джерельної), вул. Б. Хмельницького (від вул. Долинського до вул. Гайдамацької), вул. П. Орлика, вул. Брюховицька, 31-97 (непарна сторона). Проте коли саме їх збираються латати і скільки на це виділили коштів, невідомо.

Дитячі майданчики:

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Шевченка, 396 – 72 250 грн. Термін виконання – квітень-травень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Шевченка, 374 – 65 258 грн. Термін виконання робіт – квітень-травень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Шевченка, 376 – 34 985 грн. Термін виконання робіт – квітень-травень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Прилбицька, 59 – 85 430 грн. Термін виконання робіт – квітень-травень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Величковського, 32 – 110 340 грн. Термін виконання робіт – квітень-травень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Шевченка, 132-134 – 72 541 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Золота, 7 – 45 670 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. М. Хвильового, 17 – П. Тичини, 18 – 136 320 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. М. Хвильового, 4 – 34 955 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Гетьмана І. Мазепи, 15 – 84 530 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Гетьмана І. Мазепи, 3 – 98 280 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Варшавська, 62-64 – 83 457 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Т. Масарика – 41 565 грн. Термін виконання робіт – травень-липень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул.К. Стеценка, 9 – 97 850 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Б. Грінченка, 14 – 132 240 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Льняна, 9 – 58 725 грн. Термін виконання робіт – липень-серпень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Ю. Липи, 37 – 74 400 грн. Термін виконання робіт – серпень-вересень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. Ю. Липи, 20 – 69 400 грн. Термін виконання робіт – серпень-вересень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. І. Миколайчука, 16 – 32 424 грн. Термін виконання робіт – серпень-вересень;

капітальний ремонт дитмайданчика на вул. В. Щурата, 13 – 69 380 грн. Термін виконання робіт – серпень-вересень.

Житлові будинки:

капітальний ремонт балконів загального користування на вул. Лемківській, 10 – 220 тис. грн. Термін виконання – лютий-квітень;

капітальний ремонт м’якої покрівлі на вул. Шевченка, 374 – 480 тис. грн. Термін виконання робіт – березень-серпень;

капітальний ремонт шатрової покрівлі на вул. Кортумівка, 10 – 300 тис. грн. Термін виконання – березень-вересень.

Ліфти:

капітальний ремонт ліфта на вул. Шевченка, 334 (другий під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – квітень-листопад;

капітальний ремонт ліфта на вул. Шевченка, 400 (другий під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – квітень-листопад;

капітальний ремонт ліфта на вул. Лінкольна, 51 (третій під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – квітень-листопад;

капітальний ремонт ліфта на вул. Миколайчука, 14 (перший під’їзд) – 1,4 млн грн. Термін виконання – травень-грудень;

капітальний ремонт ліфта на вул. Миколайчука, 12 (перший під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – травень-грудень;

капітальний ремонт ліфта на вул. Масарика, 12 (перший під’їзд) – 1,4 млн грн. Термін виконання – травень-грудень;

капітальний ремонт ліфта на вул. Б. Хмельницького, 267 (другий під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – квітень-листопад;

капітальний ремонт ліфта на вул. Б. Хмельницького, 243 (перший під’їзд) – 1,1 млн грн. Термін виконання – квітень-листопад.

Пандуси:

житловий будинок на вул. Караїмська, 12 – 160 тис. грн. Термін виконання робіт – квітень-липень;

житловий будинок на вул. Кошиця, 1 – 170 тис. грн. Термін виконання робіт – березень-червень;

житловий будинок на вул. Б. Хмельницького, 233 – 170 тис. грн. Термін виконання робіт – квітень-серпень.

Зазначимо, що районна адміністрація проведить невеликі ремонтні роботи, за масштабні об’єкти відповідають комунальні підприємства, наприклад, ЛКП «Львівавтодор».

Із переліком запланованих цьогоріч ремонтних робіт у Галицькому районі міста можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, у бюджеті розвитку Львова-2019 на ремонти доріг загалом передбачено 284 млн грн. 140 млн грн із них вже встигли розподілили. Про те, які дороги і вулиці ремонтуватимуть цьогоріч у районах міста, читайте тут.