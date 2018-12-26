Виконком погодив розподіл 1,7 мільярда гривень із бюджету розвитку Львова

Сьогодні, 26 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради схвалив зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Бюджет розвитку міста на наступний рік становить майже 1,7 млрд грн при потребі у 2,5 млрд грн.

Левову частку бюджету розвитку, 1,4 млрд грн, передадуть із загального фонду бюджету Львова, 138 млн грн мерія планує залучити від продажу майна, 150 млн грн – від продажу землі. Ще 150 млн грн сплатять компанії як інвестиційний внесок на розвиток інфраструктури.

Відтак виконком погодив такі видатки бюджету розвитку Львова на 2019 рік:

ремонт доріг – 284 млн грн;

будівництво сміттєпереробного заводу та реалізація стратегії поводження з ТПВ – 35 млн грн;

будівництво і ремонт дошкільних закладів – 30,1 млн грн;

будівництво спорткомплексу на Сихові – 25 млн грн;

розвиток інфраструктури та обладнання закладів охорони здоров’я – 56 млн грн;

енергомодернізація житлово-комунального господарства – 138,2 млн грн;

розвиток транспортної інфраструктури – 33,8 млн грн;

модернізація системи та мереж теплопостачання – 51,6 млн грн;

реконструкція та модернізація системи водопостачання – 79,6 млн грн;

розвиток паркових зон, озеленення Львова – 23,4 млн грн;

громадський бюджет – 38,2 млн грн.

Також на будівництво меморіалу Небесній Сотні на Кривоноса передбачили 15 млн грн, а на реконструкцію фонтану на вул. Вітовського – 3 млн грн.

Із детальним переліком видатків бюджету розвитку-2019 можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що остаточний розподіл видатків бюджету розвитку на 2019 рік затверджуватиме сесія Львівської міськради завтра, 27 грудня.

Нагадаємо, на початку жовтня мерія прийняла бюджетну резолюцію на 2019 рік. У ній, крім визначення пріоритетних напрямків у видатках, передбачено й обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств у Львові витрачають 1,7 млрд грн на рік, і значну частину цих коштів витрачають непрозоро. Про обмеження фінансування ЛКП у мерії заговорили наприкінці вересня.