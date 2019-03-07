Нова «прокладка» Дубневичів за місяць існування отримала від Укрзалізниці 121 мільйон гривень

На початку лютого 2019 р. ПАТ «Гніванський завод спецзалізбетону» та ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» оголосили 2 закупівлі елементів рейкових кріплень (анкер закладний АЗ-2) на загальну суму 121 млн. грн. Переможцем тендерів стала фірма, зареєстрована за кілька тижнів до оголошення закупівель. Про це повідомляє «Zалізниця без корупції».

Як йдеться повідомленні видання, ТОВ «ВМ Трейдер» зареєстроване в середині січня в місті Львові в житловому будинку по вулиці Академіка Лазаренка, 2 на Врублевського Михайла Тадейовича. Дана особа також керує співзвучною фірмою ТОВ «ВМ Трейдинг», яка впродовж двох років виступала постійним дилером продукції Дубневичів для Укрзалізниці.

ТОВ «ВМ Трейдер», як і ТОВ «ВМ Трейдинг» є посередником в постачанні на залізницю продукцію ТОВ «НВП «Корпорація КРТ», яке належить Тетяні та Наталії Дубневич (дружинам нардепів).Ще місяць тому «ВМ Трейдинг» успішно перемагало в залізничних тендерах на 15 млн. грн зі значною переплатою.

Судячи з усього, стару прокладку «ВМ Трейдинг» будо вирішено замінити новою зі співзвучною назвою «ВМ Трейдер», адже «Трейдин» вже «засвітився» в кримінальному провадженні № 145/1655/18 від 21.06.2018р.

Проти бізнес-схем Дубневичів наразі відкрито щонайменше 5 кримінальних справ, пов’язаних з корупцією, проте це не заважає бізнесу нардепів генерувати нові прокладки і продовжувати отримувати мультимільйонні контракти від держави.

Як відомо залізниця не допускає до контрактів на постачання рейкових кріплень конкурентів постачальників продукції «Корпорація КРТ». Навіть пропозиції з економією до 30% і наявність експертизи НАБУ, згідно якої кріплення Дубневичів є неякісними, не змусили залізницю переглянути свої вподобання.

Додамо, що ПАТ «Гніванський завод спецзалізбетону» та ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» входять в структуру власності АТ «Українська залізниця».

Раніще Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичівсуд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Фото: Zалізниця без корупції